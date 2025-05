Neue Liebe für Christina "Mausi" Lugner?

Die Society-Lady feierte schon Silvester mit ihm in Kitzbühel - Lugners "Zuckerl-Baron" ist der Besitzer der ehemaligen Villa von Udo Jürgens.

Richard Lugners (†91) Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner soll erneut schwer(reich) verliebt sein. Der vermeintliche neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter – die Rede ist von Karl Schweigl (84), in der Branche besser bekannt als der „Zuckerl-Baron“.

Turtelnd im Szene-Lokal

Wie ein Insider gegenüber oe24 berichtet, wurden die beiden am Montag, 12. Mai sehr vertraut beim Mittagessen im El Gaucho in Baden gesichtet. Nicht ganz so stille Beobachter erzählen, dass die "Chemie stimmte" und Lugner ihn auch als ihren Freund vorstellte.

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl im Dezember 2024 in Kitzbühel © zVg ×

Unternehmer mit Charme

Karl Schweigl ist in der österreichischen Wirtschaftsszene kein Unbekannter. Seine Familie übersiedelte Ende des 19. Jahrhunderts nach Wien, wo Karl Schweigl senior den Beruf eines Kaufmanns erlernte. Im Ersten Weltkrieg wurde er zum Militär eingezogen und war in Galizien stationiert. 1919 machte er sich als Kaufmann in Leopoldau selbständig. Gemeinsam mit seiner Frau Franziska baute er ein Haus am Leopoldauerplatz 2, in dem er ein Geschäft einrichtete. Hier soll Schweigl gar "Maoam" erfunden haben.

Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.

Doch Geld allein ist nicht alles. Auch mit Charme und Bodenständigkeit soll Schweigl bei der 59-jährigen Mausi gepunktet haben. Kein Wunder also, dass sie bereits den vergangenen Jahreswechsel gemeinsam verbracht haben – und das nicht irgendwo: Schweigl lud Lugner in seine Villa nach Kitzbühel ein, die einst im Besitz von Udo Jürgens war. Ein Ort mit Glamour und Geschichte, wie gemacht für eine aufblühende Liebe.

Im Dezember bezeichnete Lugner Schweigl allerdings noch als einen "Bekannten". Wenig später war sie gemeinsam mit ihm in Venedig auf Urlaub. Von oe24 auf die Liebes-Gerüchte angesprochen, sagt sie: "Der Karl ist nur ein Freund. Er ist ein bisschen zu alt für mich, außerdem hat er eine Lebensgefährtin." Mausi habe vier Monate mit einem anderen Mann auf Teneriffa verbracht, wolle aber nicht sagen, um wen es sich dabei handelte. "Ich bin nicht in festen Händen", erklärt sie.

Mausi Lugner mit Karl und Christine © privat ×

Von Prost zu Prunk

Anfang 2024 war Christina Lugner mit dem deutschen Unternehmer Ernst Prost liiert, Ex-Chef von Liqui Moly. Die Beziehung sorgte zwar kurz für Aufsehen, endete jedoch bald wieder. Der Medienrummel rund um Mausi sei ihm zu viel gewesen. Für eine Frau wie Lugner, die sich in der Öffentlichkeit wohlfühlt und ihre Lebensfreude gerne teilt, nicht der ideale Partner.

Christina Lugner mit Ernst Prost bei Richard Lugners (†91) Hochzeit im Juni 2024 © Andreas Tischler

Mit Karl Schweigl scheint nun ein Mann an ihrer Seite zu sein, der das Rampenlicht nicht ganz so stark meidet wie die Motte das Licht. Bei ihm gehen Prominente wie Regisseur Otto Retzer und viele weitere ein und aus.

Christina Lugner auf ihrem Anwesen auf Teneriffa © zVg ×

Geburtstags-Auftritt?

Mausi feiert demnächst zum wiederholten Mal ihren 29. Geburtstag im Strandcafé an der Alten Donau. Ein geeigneter Anlass, um einen neuen Partner zu präsentieren? Es wäre schön, wenn man Lugner nach all den Strapazen des letzten Jahres wieder strahlen sehen würde.