Nina Hartmann bringt schlechte Dates und "Good Weibrations" auf die Bühne

Nina Hartmann feiert am 28. Oktober Premiere ihres neuen Soloprogramms im Wiener CasaNova.

In Zeiten, in denen Krisen, Zukunftsängste und sogar Einzelzimmerzuschläge auf die Stimmung drücken, bringt Nina Hartmann mit ihrem neuen Kabarett-Programm frischen Optimismus auf die Bühne. In „Good Weibrations“ begibt sich die Tirolerin auf eine turbulente Suche nach positiven Schwingungen – und das mit einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Von veganen Speckknödel-Retreats in Tirol über Känguruboxing-Bootcamps in Australien bis hin zur wohl gefährlichsten Sackgasse der Menschheitsgeschichte – der Friendzone – durchstreift Hartmann die Absurditäten des modernen Lebens. Auf ihren Reisen sammelt sie nicht nur gute Vibes, sondern auch jede Menge Geschichten – und, wie sie augenzwinkernd verrät, „fünf flauschige Hotelbademäntel“.

Philosophie trifft Pointen

Mit ihrem typischen Charme und scharfem Witz stellt Hartmann die wirklich großen Fragen unserer Zeit: Wie lange soll man im Health-Retreat eigentlich heißes Wasser kauen? Ist eine Situationship wirklich ein Schiff, das in den Hafen der Ehe steuert? Und ist wahres Glück vielleicht genauso überschätzt wie Dubai-Schokolade?





Ihre Antworten sind so unerwartet wie befreiend – irgendwo zwischen Alltagsphilosophie, Beziehungskomik und Wellnesswahnsinn.

Ein Abend voll Lachen und Leichtigkeit

Mit „Good Weibrations“ garantiert Nina Hartmann einen Abend lang beste Laune, herzhafte Lacher und ein gutes Bauchgefühl. Zahlreiche prominente Premierengäste haben sich bereits für die Premiere am 28. Oktober im Wiener CasaNova angekündigt.