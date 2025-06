Nina Proll und Gregor Bloéb: Urlaub und Party auf Capri

Das Schauspielerpaar genießt gerade die Sonne in Süditalien. Gemeinsam mit Freunden lassen es sich Nina Proll und Gregor Bloéb gut gehen.

Schauspielerin Nina Proll (51) genießt aktuell gemeinsam mit Ehemann Gregor Bloéb (57) die Sonne Italiens – und zeigt dabei auf Instagram, dass sie nicht nur auf der Bühne eine starke Figur macht. Das Paar urlaubt derzeit auf der Trauminsel Capri und lässt seine Fans an der mediterranen Auszeit teilhaben.

Besonders ein Schnappschuss hat es den Followern angetan: Proll posiert im tief ausgeschnittenen Leoparden-Body, dazu rote Shorts, Bauchtasche und Kappe – ein Look, der für Aufsehen sorgt. Die Fans sind begeistert. „Zwa soiche Zuckagoschal. Sweet“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer User meint augenzwinkernd: „Leopard Print for the Trendmonkey.“





La Dolce Vita

Auch Gregor Bloéb zeigt sich in Urlaubslaune – mit Strohhut, Shorts und Shoppingbag vor der pittoresken Kulisse Capris. In einem weiteren Bild lächeln die beiden verliebt unter Zitronenbäumen in die Kamera. Proll drückt ihrem Mann charmant das Kinn – das Traumpaar wirkt entspannt, natürlich und voller Lebensfreude.

Mit ihren authentischen Urlaubseindrücken trifft Nina Proll einmal mehr den richtigen Ton – und beweist, dass sie nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Stil-Ikone für sommerliche Leichtigkeit steht.