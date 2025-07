Norbert Blecha: Sieben Schrauben in der Hand - nach Unfall mit Hund

Im Rahmen der Salzburger Festspiele zeigte sich Produzent Norbert Blecha trotz einer Handverletzung gut gelaunt beim prominenten „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“-Event von Sebastian Kurz. Mit sieben Schrauben in der Hand mischte er sich unter die Gäste und sorgte für Gesprächsstoff.

Im Trubel rund um die Salzburger Festspiele begegnete man einem wahren Urgestein der heimischen Filmbranche: Produzent Norbert Blecha. Trotz sichtbarer Verletzung ließ sich der Grandseigneur des österreichischen Kinos den Auftritt bei Sebastian Kurz' "Schinkenfleckerl & Gin Tonic"-Event nicht nehmen – mit bandagiertem Finger erschien er gut gelaunt zum gesellschaftlichen Stelldichein.

Schmerzhafter Spaziergang

Auf Nachfrage erklärte er schmunzelnd den Grund für seine Blessur: „Mein Hund hat so an der Leine gezogen – jetzt habe ich sieben Schrauben in der Hand.“ Die Operation sei zwar unangenehm gewesen, doch Blecha nahm’s mit Gelassenheit: „Ich bin nur froh, dass ich kein Pianist bin“, fügte er mit augenzwinkerndem Humor hinzu. Und beruflich? "Da stehen jetzt viele neue Projekte an", verrät er.

Norbert und Katrin Blecha © Fuhrich

Privates Leben

Mit seiner Ehefrau Katrin Blecha-Ehrbar ist der Produzent auch nach sieben Jahren noch überglücklich: "Sie tut mir richtig gut. Ich bin zur Ruhe gekommen", sagt er. Früher war er gerne auf Partys unterwegs, jetzt bevorzugt er Spaziergänge. Für das Netzwerker-Event machte er jedoch eine Ausnahme.

Auch wenn die linke Hand aktuell Ruhe braucht – seinen feinen Sinn für Pointen hat der Filmprofi jedenfalls nicht verloren.