Ö3-Star Claudia Stöckl zeigt "neue" Liebe

Die Moderatorin hat bereits seit Oktober 2024 einen neuen Mann an ihrer Seite. Er ist Arzt und kommt aus Kärnten.

"Frühstück bei mir"-Star Claudia Stöckl fühlt normalerweise anderen auf den Zahn, wenn es um ihr Privatleben geht. Jetzt hat sie auch "Neuigkeiten" in Sachen Liebe zu berichten. Sie ist frisch verliebt. Oder besser gesagt – seit Herbst 2024 in festen Händen. Das berichten mehrere Medien.

Die Beziehung zu Unfallchirurg Dr. Udo Reichmann sei zwar nicht mehr ganz neu, bislang habe sie die gemeinsame Zeit aber ganz privat genießen wollen. Kennengelernt haben sich die beiden abseits der Scheinwerfer – und seither verbindet sie nicht nur die Liebe, sondern auch ein gemeinsames soziales Engagement. Im Februar begleitete Reichmann seine Partnerin nach Indien, wo Stöckl seit über zwei Jahrzehnten mit ihrem Verein ZUKI – Zukunft für Kinder aktiv ist. Die Initiative unterstützt Straßenkinder in Kalkutta mit Schulbildung, medizinischer Versorgung und Schutzräumen.

Dort brachte sich Reichmann nicht nur als Begleiter ein, sondern auch fachlich: „Wir haben einen kleinen Buben getroffen, der bei einem Unfall schwer verletzt wurde – er ist ins Feuer gefallen und hat eine Hand verloren. Udo hat ihn vor Ort untersucht und gemeinsam mit einem Ärzteteam über weitere Behandlungsschritte beraten“, schildert Stöckl. „Es war unglaublich berührend.“





Ein Leben zwischen Kärnten und Wien

Dass Stöckl nun öfter in Kärnten gesehen wird, ist kein Zufall – Reichmann lebt und arbeitet im südlichsten Bundesland, genauer gesagt in Villach. Die Moderatorin pendelt seither zwischen Wien und Kärnten, genießt aber die neue Verbindung zum Land und zur Natur.

Claudia Stöckl: Karrierefrau mit Haltung

Die Radiomacherin ist in Österreich eine der bekanntesten Stimmen – seit 1997 lädt sie im Rahmen von „Frühstück bei mir“ Prominente zum Gespräch. In ihrer Sendung sprachen Persönlichkeiten wie Udo Jürgens, Conchita Wurst oder Sebastian Kurz über private Gedanken und berufliche Wendepunkte. Ihre ruhige, empathische Art hat das Format zu einem Fixpunkt am Sonntagvormittag gemacht.

Daneben engagiert sich Stöckl seit 2002 leidenschaftlich mit ZUKI. Über 800 Kinder profitieren laut Vereinsangaben mittlerweile von den Bildungs- und Gesundheitsprogrammen vor Ort. Für ihren Einsatz wurde sie mehrfach geehrt – darunter mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich und dem Leading Ladies Award.