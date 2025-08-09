ORF-Star freizügig und zeigt Oben-Ohne-Szene

Robert Palfrader sorgt auf Instagram mit einem freizügigen „Braunschlag“-Throwback für Wirbel – und kündigt zugleich die langersehnte zweite Staffel der Kultserie an.

Freizügiger Serienmoment auf Instagram: Robert Palfrader postete ein altes Szenenbild aus der Kultserie „Braunschlag“.

Zwei Stars

Oben ohne, Zigarette und Getränk in der Hand – neben ihm Co-Star Nicholas Ofczarek.

Fans im Kommentarrausch

Die Follower reagierten begeistert auf den Throwback. Neben Lob für die Kultserie gab es viele Likes für Palfraders lässigen Auftritt im Bild.

„Braunschlag“ feiert Comeback: Palfrader bestätigte in seinem Posting, dass derzeit an einer zweiten Staffel gearbeitet wird. Auch Nicholas Ofczarek wird wieder als Discobetreiber Richard Pfeisinger mit dabei sein.