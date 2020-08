Herzbeben. „Es gibt nichts zu bestätigen und es gibt nichts zu dementieren!“ Nach den süßen Liebes-Gerüchten und dem romantischen ÖSTERREICH-Foto vom gemeinsamen Date mit Tennisass Dominic Thiem (26) spricht Werbestar Chiara Pisati (24) bei den Sommergesprächen von Dominic Heinzl über ihr Herzbeben.

Spannend. „Es war für uns beide spannend, dass wir uns kennengelernt haben,“ lässt sie etwas Liebes-Hoffnung aufkommen. Noch ist es aber nicht so weit: „Im Moment bin ich in keiner Beziehung.“

Wohl auch weil Thiem bereits seit dem Wochenende für die US Open in New York weilt. Pisati: „Da kann jede Beziehung kommen im Moment. Tennis wird seine Nummer eins sein.“