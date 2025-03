Heinz Alphonsus wurde mit nur 75 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen. Er war einer der beliebtesten Ballväter des Landes.

Es ist zwar eine Weile her, dass der letzte BonbonBall (2020) im Wiener Konzerthaus über die Bühne ging, aber der Event bleibt für immer unvergessen - genauso wie sein Veranstalter Heinz Alphonsus, der mit nur 75 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Wie oe24 erfuhr, verstarb der Society-Liebling am 10. März 2025. Das Drama ereignete sich im Urlaub in Thailand.

Mehr lesen:

Bakterium löste Sepsis aus

Alphonsus sei an einer Sepsis, die durch ein Bakterium im verschmutzten Wasser verursacht wurde, gestorben. Er kehrte nie aus seinem Urlaub nach Hause zurück. Am 1. April wird Abschied von dem 75-Jährigen genommen. "Ein Teil von uns ist mit Dir gegangen, aber Deine Liebe und Dein strahlendes Lächeln werden für immer in unseren Herzen weiterleben," schreiben seine trauernden Angehörigen.





Große Trauer um Alphonsus

Der Ballveranstalter hat sich stets für den guten Zweck eingesetzt. Seine Familie bittet daher auch bei seiner Beerdigung um Spenden für das Momo Kinderhospiz. Alphonsus hinterlässt eine riesige Lücke in der Veranstaltungsbranche.