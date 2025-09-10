Heute Abend: Society-Comeback bei Cagliostro - mit Lugner-Showdown?

Die Vorfreude auf die Uraufführung von "Cagliostro - Johann Strauss im Zirkuszelt" ist groß. Da diese gleichzeitig auch den Start in die Society-Event-Saison markiert könnte es heute Abend auch zu dem ein oder anderen unangenehmen Treffen kommen.

Die Wiener Society startet nach der langen Sommerpause gleich mit einem Paukenschlag. Heute Abend feiert im Circus-Theater Roncalli am Heumarkt die Weltpremiere von „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“ ihre große Galanacht – und mit Spannung wird nicht nur die Aufführung, sondern auch die Gästeliste erwartet.

Mehr lesen:

Besonderes Augenmerk liegt auf Simone Lugner. Die Witwe von Baumeister Richard Lugner war früher stets an der Seite ihres Mannes bei Premieren und Society-Events zu sehen. Seit seinem Tod zeigt sie sich vermehrt mit Freunden wie Mister Austria Christopher Dengg.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Kommt es zum Society-Aufeinandertreffen?

Brisant könnte der Abend werden, sollte auch Jacqueline Lugner, Richards Tochter, auftauchen. In der Vergangenheit begleitete sie ihren Vater oft zu gesellschaftlichen Höhepunkten. Doch seit dem Erbstreit nach seinem Tod herrscht zwischen Simone und Jacqueline Eiszeit. Ein zufälliges Treffen bei der Premiere könnte daher für Zündstoff sorgen – ob es dazu kommt, bleibt bis zuletzt offen. Auf der offiziellen Gästeliste steht keine von beiden. Simone bestätigte jedoch ihr Kommen auf oe24-Anfrage.

Festlicher Rahmen für Strauss-Jahr

Abseits der Society-Spannung steht aber vor allem die Kunst im Mittelpunkt: Mit „Cagliostro“ setzt Wien das zentrale Zeichen für das Jubiläumsjahr Johann Strauss 2025. Erfolgsautor Thomas Brezina hat die fast 150 Jahre alte Operette in die magische Zirkuswelt verlegt, wo Themen wie Täuschung, Liebe und Mut zu einem modernen Märchen verwoben werden. Komponist Johnny Bertl hat die Strauss-Melodien frisch arrangiert und ins Heute übertragen.

In der Titelrolle glänzt Thomas Borchert, an seiner Seite unter anderem Eva Maria Marold als Madame Sophie und Josef Ellers als Severin. Für atemberaubende Momente sorgen spektakuläre Roncalli-Acts – vom Todesrad über Cyr Wheel bis zur Luftakrobatik.





Künstlerisch wie gesellschaftlich ein Ereignis

Bereits bei der Vorpremiere gab es Standing Ovations, Intendant Roland Geyer sprach von einem „genresprengenden, generationenübergreifenden Gesamterlebnis“. Roncalli-Direktor Bernhard Paul betonte die besondere Verbindung zu Strauss, dessen Librettist sein Urgroßvater Josef Weyl war.

Neben den künstlerischen Highlights werden heute Abend wieder zahlreiche prominente Gäste erwartet – und vielleicht auch eine der spannendsten Society-Begegnungen der Saison.