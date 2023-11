Stefanie Hertel: Unfall vor ORF-Show

Unglück: Hertel muss mit Gipsarm die "Zauberhafte Weihnacht" moderieren

Idylle pur bei "Zauberhafte Weihnacht" im ORF - doch für Moderatorin Stefanie Hertel, die an der Seite von DJ Ötzi durch die Show führt, verlief der Start der Aufzeichnung nicht ganz so zauberhaft. Gerade als sie sich auf den Weg in die Flachau machen wollte, brach sie sich den rechten Arm. Sie sei gestolpert und habe sich schlecht abgestützt, heißt es. Jetzt muss sie mit Handycap moderieren, nimmt es aber dennoch mit Humor. Immerhin: Der Gips ist farblich mit ihrem Outfit abgestimmt. Außerdem gehe ihr DJ Ötzi "wie ein Gentleman" zur Hand.

Stefanie Hertel mit Andrea Berg und DJ Ötzi © ORF/Roman Zach-Kiesling

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgen Publikumslieblinge wie Schlager-Star Andrea Berg, Florian Silbereisen, Chris Steger, Hansi Hinterseer, Christin Stark, die Seer, die Esteriore Brothers und viele andere. Die Show wird am 15. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.