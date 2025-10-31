Alles zu oe24VIP
© Getty Images/TikTok

Ist er ein Fan?

Virales Video: Rap-Superstar sang Gabalier-Hit „Hulapalu“ auf der Wiesn

31.10.25, 15:16
Teilen

Der Rapper scheint Gefallen an Andreas Gabaliers Musik gefunden zu haben. Zumindest nach 16 Flaschen Champagner, die er mit seiner Crew bestellte. 

Das Oktoberfest ist längst vorbei – doch ein virales Video sorgt jetzt nachträglich für Staunen. Kein Geringerer als Drake (39), einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, zeigt darin ungeahnte „Volks-Rock’n’Roller“-Qualitäten. Zwischen Champagner, Lederhosen und Wiesn-Gaudi stimmt der Kanadier plötzlich Andreas Gabaliers Kult-Hit „Hulapalu“ an – und das mit einer Inbrunst, die selbst eingefleischte Gabalier-Fans zum Staunen bringt.

Mehr lesen: 

In dem Clip, der derzeit auf TikTok durch die Decke geht, steht der „One Dance“-Star auf einer Bierbank, trägt Trachtensocken und eine Chanel-Latzhose – und jodelt, was das Zeug hält. Wer genau hinhört, entdeckt jedoch einen typischen Drake-Twist: Statt „Hodi odi ohh“ ruft er immer wieder „OVO OVO“ – eine klare Anspielung auf sein eigenes Label October’s Very Own.

 

@lauraflbr7 ???? #oktoberfest #drake #hulapalu ♬ original sound - laura ????

 

 

Zusammenarbeit geplant? 

Entstanden ist die Szene im September, als Drake beim Münchner Oktoberfest zu Gast war. Gemeinsam mit Unternehmer Niclas Rehmann feierte er im Schützen-Festzelt und in der Käfer-Schänke – stilecht mit 16 Flaschen Champagner. Die Wiesn auf Luxusniveau, könnte man sagen.

Und während die Fans über das Video lachen, staunen und teilen, bleibt eine Frage offen: Was sagt eigentlich Andreas Gabalier dazu? Noch hat sich der „Hulapalu“-Star nicht geäußert. Vielleicht sollte er es sich aber überlegen – denn ein Feature zwischen dem „Volks-Rock’n’Roller“ und dem Rap-Megastar wäre wohl das Unerwartetste, was die Musikwelt seit Langem gesehen hat.  

Zu Halloween rockt Gabalier die Wiener Stadthalle. Drake wird man hier vermutlich nicht antreffen...

