Virales Video: Rap-Superstar sang Gabalier-Hit „Hulapalu“ auf der Wiesn

Der Rapper scheint Gefallen an Andreas Gabaliers Musik gefunden zu haben. Zumindest nach 16 Flaschen Champagner, die er mit seiner Crew bestellte.
Das Oktoberfest ist längst vorbei – doch ein virales Video sorgt jetzt nachträglich für Staunen. Kein Geringerer als Drake (39), einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, zeigt darin ungeahnte „Volks-Rock’n’Roller“-Qualitäten. Zwischen Champagner, Lederhosen und Wiesn-Gaudi stimmt der Kanadier plötzlich Andreas Gabaliers Kult-Hit „Hulapalu“ an – und das mit einer Inbrunst, die selbst eingefleischte Gabalier-Fans zum Staunen bringt.
In dem Clip, der derzeit auf TikTok durch die Decke geht, steht der „One Dance“-Star auf einer Bierbank, trägt Trachtensocken und eine Chanel-Latzhose – und jodelt, was das Zeug hält. Wer genau hinhört, entdeckt jedoch einen typischen Drake-Twist: Statt „Hodi odi ohh“ ruft er immer wieder „OVO OVO“ – eine klare Anspielung auf sein eigenes Label October’s Very Own.
@lauraflbr7 ???? #oktoberfest #drake #hulapalu ♬ original sound - laura ????
Zusammenarbeit geplant?
Entstanden ist die Szene im September, als Drake beim Münchner Oktoberfest zu Gast war. Gemeinsam mit Unternehmer Niclas Rehmann feierte er im Schützen-Festzelt und in der Käfer-Schänke – stilecht mit 16 Flaschen Champagner. Die Wiesn auf Luxusniveau, könnte man sagen.
Und während die Fans über das Video lachen, staunen und teilen, bleibt eine Frage offen: Was sagt eigentlich Andreas Gabalier dazu? Noch hat sich der „Hulapalu“-Star nicht geäußert. Vielleicht sollte er es sich aber überlegen – denn ein Feature zwischen dem „Volks-Rock’n’Roller“ und dem Rap-Megastar wäre wohl das Unerwartetste, was die Musikwelt seit Langem gesehen hat.
Zu Halloween rockt Gabalier die Wiener Stadthalle. Drake wird man hier vermutlich nicht antreffen...