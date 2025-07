"Werde dich ertränken" - Riesenwirbel um Tara Tabithas "Morddrohung"

Die heimische Reality-Queen gewann die TV-Krone. Ex-Kollege Stephen Dürr macht ihr jetzt heftige Vorwürfe.

Drama nach dem Finale von „Kampf der Realitystars“: Während Tara Tabitha in der aktuellen Staffel triumphierte und sich gegen 21 andere Promis den Sieg in Thailand holte, erhebt Schauspieler Stephen Dürr nun heftige Vorwürfe gegen die Siegerin. „Sie drohte, mich im Pool zu ertränken“, erzählt Dürr gegenüber Bild. Der Vorfall ereignete sich während der Dreharbeiten – und blieb zunächst unbemerkt.

Genervt von Dürr

Auslöser war das sogenannte Safety-Spiel „The Smell“, bei dem Dürr, Tara Tabitha und Model Giuliana Farfalla gegeneinander antraten. Es ging um alles: Wer verliert, muss um seinen Platz in der Show zittern. Doch statt Teamgeist herrschte schnell purer Egoismus. Stephen Dürr verweigerte schließlich die Teilnahme am Spiel – was Giuliana und Tara gegen ihn aufbrachte.





Nach dem Spiel galt wie üblich Sprechverbot, das Ergebnis durfte noch nicht verraten werden. Doch schon beim Rückweg zur Gruppe hing die Spannung in der Luft. Während sich die meisten Kandidaten später lachend im Pool abkühlten, zogen sich Tara Tabitha und Giuliana Farfalla wortlos ins Haus zurück.

Stephen Dürr rief den anderen noch locker zu: „Ich komme auch gleich in den Pool!“ Da platzte Tara offenbar der Kragen. Wütend soll sie in seine Richtung gezischt haben: „Ja, da ertränke ich dich gleich.“

Dürr hätte sich Rauswurf erhofft

Brisant: Dürr bekam die Drohung erst Tage später nach Ausstrahlung der Folge zu hören. „Ich finde, das geht gar nicht! Hätte ich das während der Dreharbeiten mitbekommen, wäre ich sofort zur Produktion gegangen und hätte gefordert, dass Tara die Show verlassen muss. Heutzutage fliegt man schon wegen ganz anderen Sachen aus einer Show“, so der Schauspieler.





Auch viele Fans der Reality-Show zeigen sich entsetzt. Auf Instagram wird unter einem RTL-Posting heftig diskutiert. Eine Userin bringt es auf den Punkt: „Leute, ist das nicht eine Morddrohung im TV?“