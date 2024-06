Zittern um Lugner: Verpasst er jetzt Jackys Hochzeit?

Dem Baumeister geht es leider noch immer nicht wesentlich besser. Er muss alle Termine absagen, da er nur mit Krücken stehen kann

Die Sorge um Baumeister Richard Lugner wächst. Seit Wochen leidet der 91-Jährige unter starken Rückenschmerzen. Ein Lendenwirbel ist gar gebrochen und die Ärzte versuchen alles, um den Schmerz zu lindern. Doch die Therapie scheint gerade nicht anzuschlagen wie gewünscht. Es geht ihm nicht wesentlich besser, aber "er braucht die extrastarken Schmerzmittel nicht mehr - also die Ärzte wollen schauen, ob es ohne geht", erklärt Simone "Bienchen" (42) im Gespräch mit oe24.

Simone Lugner: "Wir erleben es täglich"

Die neue Frau Lugner erzählt weiter: "Niemand kann in Richard hineinschauen und nachempfinden, wie es ihm wirklich geht, aber Sabina (Anm.: Lugners Helferin) und ich erleben es täglich. Sie untertags und ich nach der Arbeit. Aktuell braucht er viel Unterstützung und Betreuung. Er versucht sich wirklich zu schonen, um keine Operation zu brauchen." Momentan müsse er zudem alle Termine absagen. "Das fällt ihm schwer. Er kann aber ohne Krücken oder Stütze nicht gehen. Nicht einmal stehen. Ich hoffe, dass sein Umfeld Verständnis dafür hat, dass er aktuell nicht so kann, wie er gerne würde."

Leo Kohlbauer mit Jaqueline Lugner.

Kann Richard zur Hochzeit seiner Tochter kommen?

In den nächsten Tagen steht für Richard Lugner ein wichtiger privater Termin an. Seine Tochter Jacqueline heiratet in einer Kirche in Wien ihren Liebsten Leo Kohlbauer. Ob Papa Richard sie, wie gewünscht, zum Altar führen kann?