Omega-Deal befeuert Bond-Gerüchte: Wird er der nächste 007?

Hollywood-Star Aaron Taylor-Johnson hat durch einen neuen Werbedeal mit dem Uhrenhersteller Omega, offizieller Partner der James-Bond-Filme, neue Spekulationen entfacht, dass er der nächste 007 werden könnte. Der 34-Jährige, bekannt aus "Godzilla", galt schon länger als Favorit auf die Nachfolge von Daniel Craig. Besonders interessant: Omega stattet die Bond-Darsteller seit GoldenEye (1995) mit Uhren aus – damals erstmals getragen von Pierce Brosnan. Auch Craig trug die Marke in "No Time To Die".

Taylor-Johnson zeigte sich bisher zurückhaltend, was eine mögliche Rolle als Bond betrifft, sagte zuletzt nur: "Das ist nicht meine Entscheidung." Sein Einstieg bei Omega wird jedoch von vielen als subtiler Hinweis auf eine bevorstehende 007-Verkündung gewertet, berichtet "Daily Mail". Omega lobte ihn als "vielseitigen Schauspieler mit Charisma und Tiefe".

In der Gunst der Buchmacher liegt derzeit aber Theo James ("The White Lotus", "The Gentlemen") vorne – mit einer Quote von 6:4. Er wird für seine Rollen als moralisch ambivalente Charaktere geschätzt, ähnlich wie Bond. Henry Cavill folgt mit 3:1, Taylor-Johnson ist mit 7:2 nur noch auf Rang drei. Dennoch laufen fast 70 % aller Wetten auf Theo James.

Vorbereitungen für nächsten Bond-Film laufen

Im Hintergrund laufen bereits Vorbereitungen für den nächsten Bond-Film. Nach Amazons Übernahme von MGM und den damit verbundenen Rechten wurde ein kompletter Reboot angekündigt – ohne Multiversum oder Rückkehr zur 60er-Jahre-Ästhetik. Die Produktion soll beschleunigt werden, ein Kinostart ist frühestens Ende 2026 zu erwarten. Als möglicher Drehort ist Liverpool im Gespräch – eine Premiere für das Franchise. Fans befürchten jedoch, dass Amazon zu drastische Änderungen vornehmen könnte.