Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Pamela Reif
© Instagram @pamelarf

Fitness-Ikone

Pamela verrät Figur-Geheimnis: "Man muss sich gar nichts verbieten"

02.10.25, 22:05
Teilen

Pamela Reif ist DIE Fitness-Ikone weltweit - und vor allem in der deutschsprachigen Szene. Nun verrät sie, was wirklich zählt, um fit und schlank zu bleiben. 

Sie ist die Fitness-Königin der deutschen Influencer-Szene. Pamela Reif begeistert allein auf Instagram mehr als 9 Millionen Fans.

Internationale Bekanntheit erlangte sie während der Corona-Pandemie, als sie mit ihren Home-Workouts auf YouTube Millionen Zuschauer zum Sport machen animierte.

"Man kann alles essen"  

Nun gab sie in einem neuen YouTube-Video Einblicke in ihr Essverhalten und verrät: „Man kann alles essen - nur nicht so viel davon. Man muss sich gar nichts verbieten, aber man isst halt nicht den kompletten Kuchen.“ Sie schwört also auf „Portion Control“ und hält nichts von Cheat Days, an denen man sich ungesundes Essen erlauben darf.

Kategorie International: aboutpam.com/ Pamela Reif
© aboutpam.com

 "Esse jeden Tag auch Schokolade"

Wenn also ein Kuchen vor ihr liegt, isst sie ein Stück. „Ich mache nie so richtige Cheat-Days, aber ich esse jeden Tag auch Schokolade. Oder wenn da ein Stück Kuchen steht, sage ich nicht: ‚Heute kann ich das nicht essen.‘ Ich bin da sehr flexibel“, erzählt sie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden