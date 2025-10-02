Pamela verrät Figur-Geheimnis: "Man muss sich gar nichts verbieten"

Pamela Reif ist DIE Fitness-Ikone weltweit - und vor allem in der deutschsprachigen Szene. Nun verrät sie, was wirklich zählt, um fit und schlank zu bleiben.

Sie ist die Fitness-Königin der deutschen Influencer-Szene. Pamela Reif begeistert allein auf Instagram mehr als 9 Millionen Fans.

Internationale Bekanntheit erlangte sie während der Corona-Pandemie, als sie mit ihren Home-Workouts auf YouTube Millionen Zuschauer zum Sport machen animierte.

"Man kann alles essen"

Nun gab sie in einem neuen YouTube-Video Einblicke in ihr Essverhalten und verrät: „Man kann alles essen - nur nicht so viel davon. Man muss sich gar nichts verbieten, aber man isst halt nicht den kompletten Kuchen.“ Sie schwört also auf „Portion Control“ und hält nichts von Cheat Days, an denen man sich ungesundes Essen erlauben darf.

© aboutpam.com

"Esse jeden Tag auch Schokolade"

Wenn also ein Kuchen vor ihr liegt, isst sie ein Stück. „Ich mache nie so richtige Cheat-Days, aber ich esse jeden Tag auch Schokolade. Oder wenn da ein Stück Kuchen steht, sage ich nicht: ‚Heute kann ich das nicht essen.‘ Ich bin da sehr flexibel“, erzählt sie.