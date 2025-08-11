Aufregung um Dänen-Royal: "Habe ihn gestern gevögelt"

Prinzessin Isabella zeigt sich beim Smukfest von einer ganz neuen Seite – und sorgt mit ihrem provokanten Outfit für hitzige Diskussionen in Dänemark.

Beim dänischen Musikfestival Smukfest in Skanderborg zog die 18-jährige Tochter von König Frederik X. und Königin Mary mit einem auffälligen Look die Blicke auf sich.

Beim Auftritt der Hip-Hop-Band Suspekt trug Isabella einen orangefarbenen Fischerhut und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift: „Bollede ham i går“ („Ich habe ihn gestern gevögelt“) – ergänzt durch einen Pfeil auf die jeweils neben ihr stehenden Besucher. Das Shirt stammt aus dem offiziellen Merchandise der Band und bezieht sich auf einen ihrer Songs.

Jubel aus der Modewelt

Mode-Designer und TV-Moderator Jim Lyngvild bezeichnete den Auftritt als „beste PR für das Königshaus seit Jahren“. Für ihn sei dies ein Zeichen, dass die neue Generation der Royals Persönlichkeit zeige.

Kritik an der Kleiderwahl

Polit-Kommentator Jarl Cordua mahnte in der Zeitung BT, Royals sollten die Bevölkerung mit Stil und Würde einen. Zwar hätten sie auch Freiheiten verdient, doch es brauche Grenzen: „Ich glaube nicht, dass es ganz gut durchdacht ist, so ein T-Shirt zu tragen, denn die Royals müssen eine Rolle spielen, in der sie etwas erhaben sind.“

Nahbar wie eine Festivalbesucherin

Unter den Festivalgästen kam das Outfit gut an. Viele feierten die Prinzessin dafür, dass sie so normal wirkte – fast wie eine gewöhnliche Besucherin.