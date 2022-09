Bei Harrys Uniform fehlte ein Detail

Am Staatsempfang Sonntagabend durften Harry und Meghan nicht teilnehmen.

Für Royal-Aussteiger Prinz Harry sind die Trauerfeierlichkeiten für seine Großmutter doppelt bitter. Denn er bekommt deutlich zu spüren, dass er und seine Frau Meghan offiziell nicht mehr zum engsten Kreis der Königsfamilie gehören.

So erwirkte Harrys Vater Charles III. zwar, dass Harry bei einer Totenwache am Samstagabend seine Militäruniform anlegen durfte, was ihm zuvor verwehrt wurde -mit dem Abschied aus dem Königshaus musste Harry seine militärischen Titel niederlegen.

Auf der Uniform, die Harry jetzt trug, fehlte aber ein entscheidendes Detail: Die Initialen seiner Großmutter ER (Elizabeth Regina) wurden von der Schulter der Uniformjacke entfernt.

"Untröstlich". Harry sei darüber "untröstlich" gewesen, sagte ein Freund des Prinzen der Sunday Times. Er habe sich absichtlich brüskiert gefühlt und sogar überlegt, die "reduzierte" Uniform nicht anzuziehen. Begründet wurde das Entfernen des ER-Kürzels damit, dass es jenen vorbehalten ist, die aktiv im Dienst stehen.

Ausgeladen. Vom Staatsempfang Sonntagabend wurden Harry und Meghan explizit wieder ausgeladen. Als nicht mehr aktive Royals seien sie bei dem Event nicht zugelassen.