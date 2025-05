Charlène: Fürst Alberts Nichte fällt ihr in den Rücken

Camille Gottlieb postete ein Foto, das bei der Fürsten-Gattin mit Sicherheit nicht gut ankommen wird.

Beim legendären Formel-1-Grand Prix von Monaco gab es nicht nur auf der Rennstrecke viel zu sehen – auch abseits davon zog der monegassische Jetset wieder alle Blicke auf sich. Mitten im Blitzlichtgewitter: Camille Gottlieb, die 26-jährige Nichte von Fürst Albert, die am Rennwochenende einmal mehr demonstrierte, wie eng der familiäre Zusammenhalt im Fürstenhaus ist. An ihrer Seite: Alexandre Grimaldi, der uneheliche Sohn von Fürst Albert – und somit Camilles Cousin.

In ihrer Instagram-Story vom 24. Mai teilte Camille eine Aufnahme, die für Gesprächsstoff sorgt: Aus leicht erhöhter Perspektive zeigt sie Alexandre – im eleganten Anzug, das Smartphone am Ohr, mit Blick auf die berühmte Strecke im Hintergrund. Der strahlend blaue Himmel, das Treiben rund um die Tribünen und das unverkennbare Flair des Fürstentums: Das Foto ist nicht nur ein Einblick in das wohl exklusivste Motorsportevent der Welt, sondern auch ein kleines royales Statement.

Was würde Charlène dazu sagen?

Denn während Camille als Tochter von Prinzessin Stéphanie von Monaco bei öffentlichen Anlässen selbstverständlich präsent ist, führt Alexandre Grimaldi ein vergleichsweise zurückhaltendes Leben. Als unehelicher Sohn von Fürst Albert genießt der 21-Jährige offiziell keinen Adelstitel – und steht auch in der monegassischen Thronfolge nicht an vorderster Front. Dennoch scheint er – zumindest an diesem Wochenende – seinen Platz in der fürstlichen Familie einzunehmen. Und Camille zeigt sich dabei als loyale Unterstützerin. Fällt sie damit etwa der Fürstengattin Charlène in den Rücken?

Camille postete ein cooles Foto ihres Cousins. © Instagram ×

Schein und Sein

Die Monegassen-Royals pflegen gerade bei Großveranstaltungen wie dem Formel-1-Weekend ihren familiären Auftritt. Ob beim Qualifying am Samstag oder beim feierlichen Podium am Rennsonntag – das Fürstenhaus zeigt sich traditionsgemäß gut gelaunt und perfekt in Szene gesetzt. Auch heuer gaben sich wieder internationale Promis und gekrönte Häupter ein Stelldichein im Stadtstaat an der Côte d’Azur.

Mit ihrem Posting liefert Camille Gottlieb nun einen ungewöhnlich privaten Einblick – und macht dabei deutlich, dass sie als Mitglied der jüngeren Generation royaler Repräsentanten die Dinge etwas anders angeht als die Senior-Royals.