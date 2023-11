Darum schaut Prinz Harry letzte Staffel von ''The Crown'' nicht

Trotzdem hegt Harry keine Groll gegen Netflix oder die Macher der Serie.

Die mit Spannung erwartete sechste und letzte Staffel von "The Crown" ist endlich gestartet, doch Prinz Harry (39) zeigt sich unbeeindruckt. Der Netflix-Hit beleuchtet die letzten Tage und den tragischen Tod von Prinzessin Diana (†36), Harrys Mutter.

Will Serie nicht schauen

Ein Insider berichtete Page Six, dass der Prinz sich weigert, die finale Staffel anzusehen, in der nicht nur der tödliche Unfall von Diana und ihrem damaligen Freund Dodie Fayed (†42) behandelt wird. Auch Szenen, in denen Diana als Geist Prinz Charles (Dominic West, 54) und Queen Elizabeth (Imelda Staunton, 67) heimsucht, sowie das letzte Gespräch mit dem jungen Harry (Fflyn Edwards, 14), werden gezeigt.

Die Quelle betonte: "Aufgrund der sensiblen Inhalte der kommenden Episoden von 'The Crown' hat Prinz Harry verständlicherweise beschlossen, diese Staffel nicht anzusehen." Der Prinz, der öffentlich über den Einfluss des Verlusts seiner Mutter auf seine psychische Gesundheit gesprochen hat, bleibt demnach den emotionalen Darstellungen fern.

Trotzdem hegt Harry keine Groll gegen Netflix oder die Macher der Serie. Obwohl der Streamingdienst vorab keine Rücksprache mit ihm und Meghan (42) hielt, bestätigte die Quelle, dass es "keine bösen Gefühle" gibt.

Auch Prinz William (41) boykottiert die Serie und hat bisher keine einzige Episode gesehen. Die finale Staffel von "The Crown" ist derzeit auf Netflix verfügbar, mit der sechsten und letzten Episode, die bis zum 14. Dezember veröffentlicht werden soll.