Königin Máxima: DARUM fehlte ihre Mutter bei ihrer Hochzeit

Die Ehefrau von Willem-Alexander schaffte es auch ohne ihre Familie, die beliebteste Königin Europas zu werden. Den tragischen Grund für deren Abwesenheit kennt jedoch kaum jemand.

Am Montag feiert María del Carmen Cerruti Carricart, die Mutter von Königin Máxima der Niederlande, ihren 81. Geburtstag. Ein Anlass, der auch den Blick zurück auf den ungewöhnlichen und schwierigen Weg ihrer Tochter lenkt – von Buenos Aires bis auf den Thron in Den Haag.

Máxima wurde 1971 in der argentinischen Hauptstadt geboren. Ihre Familie war angesehen, politisch vernetzt – und zugleich umstritten. Ihr Vater, Jorge Zorreguieta, diente während der Militärdiktatur unter General Jorge Videla als Landwirtschaftsminister. Diese Vergangenheit sollte viele Jahre später zu einem Stolperstein für seine Tochter werden.

Hochzeit ohne Eltern

1999 begegnete Máxima in Sevilla dem niederländischen Kronprinzen Willem-Alexander. Aus der Begegnung wurde eine ernste Beziehung – und bald stand die Frage einer Heirat im Raum. Doch die Rolle ihres Vaters in der Diktatur sorgte in den Niederlanden für hitzige Debatten. Schließlich stimmte das Parlament der Eheschließung 2002 zu, allerdings unter einer klaren Auflage: Weder Zorreguieta noch seine Ehefrau durften der Hochzeit beiwohnen. Für Máxima bedeutete das, den Schritt in ihr neues Leben ohne die Unterstützung ihrer Eltern gehen zu müssen.

Ein Neuanfang in der Fremde

Der Start als künftige Königin war ohnehin kein leichter. In den Niederlanden musste sie Sprache und Kultur erst erlernen, oft ohne Rückhalt der Familie. Besuche der Eltern blieben auf wenige Gelegenheiten beschränkt – etwa Taufen der Enkelkinder oder den 40. Geburtstag Willem-Alexanders.

Ein Leben mit Lücken

Als Willem-Alexander am 30. April 2013 den Thron bestieg, wurde Máxima Königin. Doch auch diesen entscheidenden Moment erlebte sie ohne ihre Eltern an der Seite – die politischen Schatten der Vergangenheit ließen keine andere Lösung zu. 2017 starb ihr Vater mit 89 Jahren an Lymphdrüsenkrebs. Besonders hart traf der Verlust seine Frau, die mit ihm fast fünf Jahrzehnte verheiratet war.

Vom schwierigen Start zur Volksnähe

Trotz aller Hindernisse hat Máxima die Herzen der Niederländer rasch gewonnen. Ihre offene Art, ihre Energie und ihr Einsatz für gesellschaftliche Themen – von Bildung über mentale Gesundheit bis zu finanzieller Inklusion – machten sie zu einer der beliebtesten Royals Europas. Aus einem politischen Balanceakt wurde eine Erfolgsgeschichte: Heute gilt Königin Máxima als charismatisches Gesicht des niederländischen Königshauses.