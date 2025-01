Ihre Tochter, die spanische Kronprinzessin Leonor startete lange und harte Seereise.

Seefahrt: Die spanische Kronprinzessin Leonor (19) geht auf eine lange Weltreise. Im Rahmen ihrer militärischen Ausbildung stach die ältere der beiden Töchter von König Felipe VI. und Königin Letizia im Hafen von Cádiz im Südwesten des Landes in See. Mit dem Schulschiff "Juan Sebastián El Cano" wird sie in den kommenden fünf Monaten zwei Ozeane befahren.

Keine Extrawürste für die Prinzessin

An Bord wird Leonor nach Mitteilung des Königshauses keine royale Bevorzugung genießen. Sie wird sich mit zwei Kolleginnen eine kleine Kabine teilen, in einer Koje schlafen und Gemeinschaftstoiletten benutzen. Und sie wird kräftig mit anpacken müssen. Die junge Frau bewies aber bereits vor dem Ablegen in Cádiz Mut und körperliche Fitness, als sie an einer Sicherungsleine die Takelage eines fast 50 Meter hohen Masts problemlos hinaufkletterte.

Große Reise für sie

Die Thronfolgerin und weitere 75 Offiziersanwärter werden auf der Schiffsreise insgesamt 17.000 Seemeilen zurücklegen und nach zwei Zwischenstopps auf den Kanaren Häfen in Süd-, Mittel- und Nordamerika anlaufen. Auf dem Programm stehen unter anderem Etappen wie Salvador in Brasilien, El Callao in Peru, Cartagena de Indias in Kolumbien sowie zum Abschluss New York. Das Segelschiff kehrt am 14. Juli nach Spanien zurück. Leonor wird aber bereits im Juni nach der letzten Etappe von der US-Ostküste nach Spanien zurückfliegen.

Es flossen viele Tränen

Felipe (56) und Letizia (52) verabschiedeten ihre älteste Tochter. In der Liveübertragung des TV-Senders RTVE war zu sehen, dass die Königin "sehr bewegt" war, wie eine Reporterin sagte. Beim Ablegen winkten Leonor und weitere Offiziersanwärter in Marineuniform lächelnd mit ihren Hüten, während Felipe, Letizia, andere Angehörige der Besatzung und Hunderte Schaulustige an Land Küsschen schickten. Es flossen auch viele Tränen.

Leonor absolviert ihre Militärausbildung seit 2023. Zunächst verbrachte sie ein Jahr beim Heer. Zum Abschluss soll sie bei der Luftwaffe unter anderem zur Pilotin ausgebildet werden. Auf den Monatssold von 400 Euro verzichtet sie.

Auf den Spuren des stolzen Papas

Eine Militärausbildung in der "Casa Real" ist nicht zuletzt deshalb üblich, weil der König oder die Königin zugleich das Oberkommando des Militärs innehat. Auch Felipe absolvierte zwischen 1985 und 1988 eine dreijährige militärische Ausbildung - auch an Bord des "Juan Sebastián El Cano". Die Schiffsreise werde "zu den besten Erinnerungen deiner Militärausbildung gehören", gab der Monarch seiner Tochter und Schwester von Infantin Sofia (17) mit auf den Weg.