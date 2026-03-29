Neue Stiefmutter für Meghan: Ihr Vater liebt 35 Jahre jüngere Krankenschwester

Thomas Markle hat nach schweren gesundheitlichen Rückschlägen sein privates Glück gefunden. Der 81-Jährige ist frisch in die deutlich jüngere Krankenschwester Rio Canedo verliebt.

Die beiden lernten sich im Dezember 2025 kennen, als sich Markle auf den Philippinen von einer schweren Operation erholen musste. Thomas Markle, dem das linke Bein amputiert wurde, lebt seither in einem Rehabilitationszentrum in Cebu. Dort teilt er sich ein Zimmer mit der 46-jährigen Rio Canedo, die ihn während seiner Genesung betreut hat. Gegenüber der "Daily Mail" erklärte Markle, dass er sich nach Jahren der Vernachlässigung und Trauer nun endlich wieder sicher und gut versorgt fühle.

Pflege führt zu neuer Liebe

Die Beziehung zwischen dem US-Amerikaner und der zweifachen Mutter begann während der Reha. Canedo achtet laut Markle streng auf seine Gesundheit, verordnet ihm eine zuckerfreie Diät und sorgt für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Für den schwer angeschlagenen Markle ist sie „jemand ganz Besonderes“. Dass sie anfangs gar nicht wusste, wer ihr prominenter Patient eigentlich ist, machte für Canedo keinen Unterschied, da Meghan und Harry auf den Philippinen kaum ein Thema seien.

Frieden nach dem Familienstreit

Die vergangenen Jahre waren für Thomas Markle von der Funkstille zu seiner Tochter Herzogin Meghan geprägt. Dieser familiäre Konflikt und seine gesundheitlichen Probleme belasteten ihn schwer. Trotz des Altersunterschieds von 35 Jahren lässt sich das Paar nicht beirren. Markle betonte, dass er nach dem langen Leiden unter der Situation mit seiner jüngsten Tochter nun endlich seinen inneren Frieden gefunden habe und sich gesegnet fühle.

Zukunft im Rehabilitationszentrum

In der Einrichtung in Cebu genießt das Paar nun den gemeinsamen Alltag. Markle beschreibt sein neues Leben als einen Wendepunkt, der ihm neuen Lebensmut geschenkt hat. Während die Welt weiterhin auf eine Versöhnung mit dem britischen Königshaus wartet, scheint Thomas Markle in seiner neuen Partnerin die Unterstützung gefunden zu haben, die er nach den traumatischen Erlebnissen der letzten Zeit dringend benötigt hat.