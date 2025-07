Royals: SIE wäre "zwei Mal fast gestorben" für ihren großen Kinderwunsch!

Eine neue Biografie enthüllt, dass es für diese Royal-Angetraute schlimm hätte ausgehen können.

Die Royals haben es nicht immer leicht: Für die Herzogin von Edinburgh war der Weg zur Mutterschaft mit Herzschmerz und zwei erschreckenden Nahtoderfahrungen verbunden, wie aus einer neuen Biografie hervorgeht.

Das neue Buch "Sophie: Saving The Royal Family" von Sean Smith legt Sophies geheimen Kampf um Kinder offen. Die zweifache Mutter heiratete Prinz Edward im Juni 1999 in einer mit Stars besetzten Zeremonie in der St. George's Chapel in Windsor. Doch hinter ihrem Lächeln war sich die Gräfin - wie sie damals hieß - im Stillen bewusst, dass die Zeit gegen sie lief.

Also soll sie die Hilfe von Expertinnen in Anspruch genommen, ihre Ernährung angepasst und auf Akupunktur gesetzt haben. Alles, um schwanger zu werden. Es gelang und Sophie erwartete 2001 ein Kind. Doch das Glück war von kurzer Dauer, starke Bauchschmerzen resultierten in einer Not-OP mit Bluttransfusionen und dem Verlust des Kindes.

2003 wurde sie wieder schwanger, doch die nächste Katastrophe bahnte sich an: Sie wurde in das Frimley Park Hospital eingeliefert. Die Ärzte diagnostizierten eine Plazentaablösung, bei der sich die Plazenta von der Gebärmutter löst und das Baby nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Sophie verlor schnell Blut.

Notkaiserschnitt

Durch einen Notkaiserschnitt wurde Lady Louise als Frühgeburt mit einem Gewicht von nur 1,5 kg entbunden. Sie wurde auf die Neugeborenenstation gebracht, während die Ärzte um die Rettung von Sophie kämpften, die neun Liter Blut benötigte und immer wieder das Bewusstsein verlor.

Edward flog schockiert von Mauritius zurück und musste feststellen, dass sowohl seine Frau als auch sein Neugeborenes um ihr Leben kämpften. „Es war eine ziemlich anstrengende Zeit“, gab er zu.

Aufgabe aus Trauma geboren

Doch aus ihrem Trauma wurde eine Aufgabe. Die Herzogin wurde zu einer leidenschaftlichen Verfechterin der Neugeborenenversorgung und der Luftrettungsdienste - derselben Leute, die sie und ihre Tochter gerettet hatten. 2007 begrüßten Sophie und Edward ein zweites Kind, James, Viscount Severn. Wie durch ein Wunder verlief diese Schwangerschaft unkompliziert und wurde sicher durch einen geplanten Kaiserschnitt entbunden.