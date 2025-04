Schock-Auftritt: Neues Britney-Video beunruhigt Fans

Fans sind von einem neuen Instagram-Video, das Britney Spears (43) in einem verwahrlostem Look zeigt, geschockt.

Ein neues Video von Britney Spears hat unter ihren Fans für Unruhe gesorgt. In dem Clip, den die 43-jährige Sängerin am Samstag aus ihrer 11-Millionen-Euro-Villa in Calabasas veröffentlichte, spricht sie mit britischem Akzent über ihre abgebrochenen Fingernägel und zeigt sich mit verwuschelten Haaren und starkem schwarzen Eyeliner.

Besonders ihre Aussage, dass sie seit der siebten Klasse keine Fingernägel mehr gehabt habe und nun wegen eines kleinen Nagels "ausflippe", sorgte für Stirnrunzeln. Viele Fans auf der Plattform X (ehemals Twitter) zeigten sich "beunruhigt" oder gar "verängstigt". Einzelne äußerten Zweifel daran, ob Spears überhaupt sie selbst sei – und kritisierten ihr kindliches Sprechverhalten.

Andere Fans nahmen sie in Schutz und erklärten, dass ihre früheren Angstzustände dazu geführt hätten, dass sie sich regelmäßig die Nägel abgebissen habe. Das Auftauchen eines Nagels könne daher als positives Zeichen gewertet werden.

Filmrechte an Spears' erfolgreicher Autobiografie

Unabhängig davon arbeitet Britney derzeit an ihrer offiziellen Biopic-Verfilmung, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Universal Pictures hatte sich im August 2023 die Filmrechte an Spears' erfolgreicher Autobiografie "The Woman In Me" sowie an ihrer Musik für einen Millionenbetrag gesichert. Produzent Marc Platt ist an Bord, und Britney wird aktiv an der Entstehung mitwirken. Casting-Entscheidungen wurden bislang keine getroffen, wie Regisseur Jon M. Chu kürzlich klarstellte.

Auch auf privater Ebene gibt es Entwicklungen: Am 15. November leistete Britney ihre letzte Unterhaltszahlung an ihren Ex-Mann Kevin Federline. Die gemeinsame Verantwortung für Sohn Jayden James (18) ist damit finanziell beendet. Spears und Federline waren von 2004 bis 2007 verheiratet, ihr älterer Sohn Sean Preston ist mittlerweile 19 Jahre alt.