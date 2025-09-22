Schock! Hirn-OP bei Carmen Geiss

Schock-News! TV-Star Carmen Geiss hat auf Facebook bekanntgegeben, dass sie sich einer Operation am Gehirn unterziehen muss.

Große Sorge um den TV-Star! Bei der Ehefrau von Robert Geiss wurde nach einem Sturz ein 10 Zentimeter langes und 11 Millimeter breites Hämatom festgestellt.

Sturz führte zu Hirnverletzung

Geiss schilderte den Unfall in ihrem Posting: „Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen.“

OP notwendig

Laut Geiss sei nun ein operativer Eingriff notwendig. Trotz der ernsten Diagnose zeigt sich die Unternehmerin optimistisch: „Natürlich ist das eine herausfordernde Situation, aber ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung meiner Familie in diese Zeit.“

Knallhart-Ironie gegen Hater

Mit einer Mischung aus Ernst und Selbstironie kommentierte Geiss auch frühere Spottkommentare im Netz: „Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an…“

Abschließend bedankte sie sich bei ihrem Umfeld: „Mit der Liebe meiner Familie, meiner Freunde und meiner wahren Fans stehe ich das durch. Danke, dass ihr an meiner Seite seid.“