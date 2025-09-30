Schock! Hollywood-Legende nach Unfall im Krankenhaus

Kanada – Schauspieler Josh Hartnett (47) ist vergangene Woche in einen Autounfall verwickelt worden. Der US-Star kollidierte in Neufundland mit einem Polizeifahrzeug und musste vorübergehend im Krankenhaus behandelt werden.

Die die Royal Newfoundland Constabulary (RNC) am 25. September mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 1 Uhr morgens an einer Kreuzung. Die Wucht des Aufpralls sei erheblich gewesen, beide Fahrzeuge erlitten nach Polizeiangaben starke Schäden.

Nach Informationen des Senders CBC saß Hartnett als Beifahrer in einem SUV. Der 59-jährige Fahrer sowie Hartnett wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der involvierte Polizist musste ärztlich untersucht werden. Die Ermittlungen laufen noch.

Sprecher gibt Entwarnung

Ein Sprecher des Schauspielers erklärte gegenüber Page Six: „Josh Hartnett ist wohlauf und bereits wieder an die Arbeit zurückgekehrt.“ Der Unfall habe die Dreharbeiten nicht wesentlich verzögert.

Netflix-Dreh in Neufundland

Seit August steht Hartnett in Neufundland für eine neue, bislang unbetitelte Netflix-Miniserie vor der Kamera. Das Projekt spielt in einer kleinen kanadischen Küstenstadt, die von einer mysteriösen Meereskreatur bedroht wird. Hartnett übernimmt die Rolle eines Fischers, der sich gegen die Gefahr stellt.