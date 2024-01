Die Dschungel-Stars im Mausi-Check

Ab 19. Jänner heißt es auf RTL wieder »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!« - Ex-Kandidatin Christina Lugner nahm für oe24 die "VIPs" genauer unter die Lupe.

Dass RTL nach 17 Jahren langsam, aber sicher die Promis ausgehen, zeigt sich heuer besonders, wenn kommenden Freitag wieder zwölf „VIPs“ in den australischen Dschungel einziehen. Und wieder wird es Tränen, Kreischen und Heulen am Lagerfeuer geben. Der einzige Unterschied zu den letzten Jahren ist, dass man teilweise nicht einmal weiß, wer jetzt heult oder kreischt.

Für oe24 gibt Dschungel-Expertin Christina Lugner über Cora Schumacher, Sarah Kern, Twenty4Tim & Co ihre Tipps ab, wer das Zeug zum neuen Dschungelkönig hat.

Cora Schumacher

Als hochdotierter Dschungelcamp-Star ist Cora der absolute Favorit. Sie wird sehr viel aus dem Nähkästchen plaudern und viele Intima preisgeben. Möglicherweise wird man auch etwas über den Gesundheitszustand von Michael erfahren.

Cora Schumacher © RTL ×

Star-Faktor: 5 Sterne

Lucy Diakovska

Lucy ist als „ No Angels“-Mitglied ein Garant für gute Laune. Sie wird sich kein Blatt vor den Mund nehmen und die Camp-Mit­glieder ordentlich aufmischen. Wir werden großen Spaß mit Lucy haben, sie ist eine absolute Bereicherung des Camps.

Lucy Diakovska © RTL ×

Star-Faktor: 5 Sterne

Sarah Kern

Mit Sarah ist RTL auch ein Riesen-Coup gelungen. Sie hat mit ihren 55 Jahren, der Ehe mit Otto und ihren Playboy- und Penthouse-Eskapaden sehr viel erlebt. Sie kann sehr viel aus dem Leben von Reich und Schön erzählen, genau das lieben die Zuseher.

Sarah Kern © RTL ×

Star-Faktor: 5 Sterne

Twenty4Tim

Als Influencer hat er auch ein großes Herz und bei Johannes B. Kerner eine große Summe aus eigener Tasche für sozial Benachteiligte gespendet. Ansonsten eher unbekannt.

Twenty4Tim © RTL ×

Star-Faktor: 2 Sterne

Heinz Hoenig

Er ist mit seinen 72 Jahren der ­älteste und interessanteste Kandidat, welcher tatsächlich sehr viel in seinem Leben geleistet hat & auch sehr viel erzählen wird können. Ein wirklich toller Fang von RTL.

Heinz Hoenig © RTL ×

Star-Faktor: 5 Sterne

Anya Elsner

Anya war schon bei GNTM immer auf Frontal-Angriff. Sie wird mit Sicherheit auch im Camp eine Superzicke sein und gleich blankziehen!

Anya Elsner © RTL ×

Star-Faktor: 3 Sterne

Felix von Jascherov

Als GZSZ-Star ist er der Öffentlichkeit bekannt und nach eigenen Aussagen hat er Bock auf ein mächtig verrücktes Abenteuer & strebt nach der Dschungelkrone.

Felix von Jascheroff © RTL ×

Star-Faktor: 2 Sterne

Leyla Lahouar

Aufgrund ihres „Bachelor“-Formats ist die Halbtunesierin ein wenig bekannt, zumindest in Insider-Kreisen. Als Integrationshelferin wird sie sicher die feschen Jungs auch in ihr Leben integrieren.

Leyla Lahouar © RTL ×

Star-Faktor: 3 Sterne

Kim Virginia

Sie hat im „Sommerhaus der Stars“ aufgrund Ihrer körperlichen Aus­einandersetzungen und Gewalt­tätigkeiten schon für einen großen Eklat gesorgt. Im Camp wird sie sicher auch sehr offensiv sein.

Kim Virginia © RTL ×

Star-Faktor: 3 Sterne

Fabio Knez

Als Staubsauger-Vertreter wird er als absoluter Saubermann ins Camp einziehen, sicher mit selbst designten Badehosen. Wenn er clever ist, hat er schon eine Kollektion für den Verkauf nach dem Camp.

Fabio Knez © RTL ×

Star-Faktor: 4 Sterne

Mike Heiter

Mit seiner Aussage „Man weiß ja nie, wo man seine große Liebe trifft, vielleicht auch im Dschungelcamp“, wird er sicher eine Liebes-Show abziehen, alleine nur der Quoten willen.

Mike Heiter © RTL ×

Star-Faktor: 3 Sterne

David Odonkor

Seit seinem Sommermärchen 2006, als er in der letzten Minute noch ein Tor geschossen hat, ist er in ganz Deutschland bekannt. Er hatte danach ein turbulentes Leben, von dem er viel erzählen kann.

David Odonkor © RTL ×

Star-Faktor: 4 Sterne