Der Umgang zwischen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi erreicht einen neuen Tiefpunkt. Nach fiesen Aussagen in einem Podcast platzt der Influencerin nun der Kragen.

Eigentlich schien zwischen Laura Maria Rypa (30) und Pietro Lombardi (33) nach der Trennung Ruhe eingekehrt zu sein, doch eine Podcastfolge von Pietro und Comedian Oliver Pocher (47) riss nun alte Wunden auf. Pocher stichelte in dem Gespräch unterschwellig gegen Laura Maria und deutete an, sie habe Pietro nach der Trennung seinen Hausanteil mit dessen eigenem Geld abgekauft.

Oliver Pocher und Pietro Lombardi © Instagram

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Abrechnung auf Instagram

Pietros ausweichende Reaktion („Olli, bring mich hier nicht in die Bredouille“) reichte der Influencerin nicht aus. In einer emotionalen Instagram-Ansage stellte sie klar, dass sie für den Immobilienkauf ihr eigenes, hart verdientes Kapital genutzt habe. Besonders die Unterstellung, sie sei ohne ihren Ex nichts, trifft sie schwer: „Als hätte ich mir alles von einem Mann aufbauen lassen oder wäre ohne ihn nichts.“

Vorwurf der Doppelmoral

Die 30-Jährige beklagt zudem eine massive Doppelmoral. Während ihr intern nahegelegt wurde, über die finanziellen Details des Hausdeals zu schweigen, wurde das Thema im Podcast öffentlich ausgeschlachtet. „Mir wird gesagt, ich soll meinen Mund halten, aber selbst wird dann öffentlich darüber geredet“, so die frustrierte Influencerin.

Laura Rypa kuschelt sich an ihr Baby © Instagram

Kampf um berufliche Anerkennung

Ein weiterer wunder Punkt ist der berufliche Erfolg. Laura Maria räumt zwar ein, dass Pietro ihr anfangs Türen geöffnet habe, betont aber ihre Eigenleistung der letzten Jahre:

Sie organisiert ihre Werbepartner selbst.

Sie dreht ihre Videos ohne fremde Hilfe.

Sie erledigt ihre tägliche Arbeit eigenständig.

Zwar bedankt sie sich erneut ironisch für die Starthilfe, stellt aber unmissverständlich klar, dass sie sich ihren Status inzwischen selbst erarbeitet hat. Es scheint, als sei das letzte Wort zwischen den getrennten Elternteilen noch lange nicht gesprochen.