Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Ganz Wien ist wieder auf den Beinen

Der Frühling in der Hauptstadt wird traditionell - trotz eisiger Temperaturen - mit dem größten Lauf-Event des Landes eingeläutet. Der Streckenrekord dürfte heuer nicht wackeln.

Verstappen hofft im dritten Rennen auf den ersten Sieg

Zwei unterschiedliche Sieger gab es bislang in der aktuellen Formel-1-Saison. Oscar Piastri und Lando Norris von McLaren geben derzeit den Ton an, doch in Suzuka will Max Verstappen zurückschlagen.

Krisen-Derby elektrisiert Manchester

Es ist wieder soweit. Manchester City und United treffen in der Premier League aufeinander. Ohne Haaland wollen die Citiezens im Kampf um die Champions League dennoch anschreiben.

Das Sport-Programm im TV:

6.45 Uhr: Formel 1 - GP v. Japan, Rennen (ORF 1/Sky/RTL)

8.30 Uhr: Leichtathletik -Vienna City Marathon (ORF 2/ORF 1/ORF Sport+)

9.45 Uhr: Radsport - Flandern-Rundfahrt (Eurosport)

- Flandern-Rundfahrt 10.25 Uhr: Fußball - 2. Liga, St. Pölten - Voitsberg (ORF Sport +)

- 2. Liga, St. Pölten - Voitsberg 11 Uhr: Fußball - Doppelpass (Sport 1)

- Doppelpass 13 Uhr: Fußball - 2. dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)

- 2. dt. Bundesliga, Konferenz 13 Uhr: Tennis - ATP 1000 Monte Carlo, 1. Tag (Sky)

13 Uhr: Tennis - ATP 250 Bukarest, Finale (Sky)

- ATP 250 Bukarest, Finale 14.30 Uhr: Fußball - Bundesliga, RB Salzburg - BW Linz (Sky)

15 Uhr: Tennis - ATP 250 Marakesch, Finale (Sky)

- ATP 250 Marakesch, Finale 15.30 Uhr: Fußball - Premier League, Tottenham - Southampton und Fulham - Liverpool (Sky)

16 Uhr: Golf - PGA Tour, Valero Texas Open (Sky)

- PGA Tour, Valero Texas Open 16.55 Uhr: Snowboard - Snowboardcross-Weltcup (ORF Sport+)

- Snowboardcross-Weltcup 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Austria Wien - WAC (Sky)

17 Uhr: Fußball - Premier League, Manchester United - Manchester City (Sky)



18.15 Uhr: Mountainbike - Cross-County Olympic Damen (Eurosport)

- Cross-County Olympic Damen 18.30 Uhr: EIshockey - NHL, New York Islanders - Washington Capitals (Sky)

- NHL, New York Islanders - Washington Capitals 20 Uhr: Snooker - Tour Championship, Finale (Eurosport)

- Tour Championship, Finale 20.30 Uhr: Tennis - WTA 500 Charleston, Finale (Sky)

- WTA 500 Charleston, Finale 21.30 Uhr: Basketball - NBA, Oklahoma City Thunder - LA Lakers (Pro7 Maxx)

- NBA, Oklahoma City Thunder - LA Lakers 22.55 Uhr: Curling - WM-Finale, Herren (ORF Sport+)

