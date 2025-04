× Die Top Filme am Sonntag

Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Sci-Fi-Blockbuster: »Aquaman« mit Jason Momoa

Ein Sturm zieht auf. Tom (Temuera Morrison), der Leuchtturmwärter, entdeckt Atlanna (Nicole Kidman), die an die zerklüftete Küste gespült wurde. Sie ist eine atlantische Prinzessin, die Königin werden soll, aber wegen einer arrangierten Ehe mit einem Unterwasserkönig weggelaufen ist.

Atlanna heiratet Tom und sie zeugen Arthur, benannt nach dem Wirbelsturm. Dennoch ist ihre Verbindung unnatürlich. Als sie von atlantischen Fusssoldaten entdecken wird, entreissen sie sie ihrer Familie und bringen sie zur Bestrafung zurück zu ihrem Volk. Jahre später wird ein U-Boot von einer skrupellosen Piratenbande unter der Führung von Manta (Yahya Abdul-Mateen II) angegriffen. Hier darf sich Arthur, der zukünftige Aquaman, ein erstes Mal bewähren.

Mit seinem Eingreifen aber, das eine grausame Entscheidung zur Folge hat, schafft sich Arthur für die Zukunft einen mächtigen Feind. Wieder Jahre später _ Arthur hat sich mittlerweile mit seinen Kräften einen Namen gemacht _ taucht ein neuer Menschheitsfeind in der Gestalt von Orm (Patrick Wilson) auf. Orm ist Arthurs Halbbruder und er hasst die Oberflächenbewohnenden, weil sie der Heimat der Atlanter, dem Meer, mit Umweltverschmutzung und Giften arg zusetzen. Bevor die Sache endgültig kippt, will Orm die atlantischen Königreiche für einen Krieg gegen die Umweltverschmutzenden "vereinen" und die Welt unter seine Kontrolle bringen. Arthur, als Atlannas Erstgeborener eigentlich Thronfolger, wird von Prinzessin Mera (Amber Heard) aufgesucht, um Orm zu stoppen. Damit dies gelingt, muss allerdings zunächst der legendäre aber verloren gegangene Dreizack des Neptuns gefunden werden.

Spannender Action-Film: »The King's Man - The Beginning«

Der wohlhabende Orlando Oxford (Ralph Fiennes) ist ein Mann, der schon viele Schlachten geschlagen und dabei seine Frau verloren hat. Der Sterbenden musste er versprechen, dass ihr Sohn Conrad (Harris Dickinson) niemals in einem Krieg kämpfen wird.

Er muss seinen Sohn fortan allein grossziehen. Zur Seite stehen ihm seine beiden treuen Angestellten Shota (Djimon Hounsou) und Polly (Gemma Arterton), die aber auch nicht helfen können, als sich Conrad, um sich seinem Vater zu beweisen, freiwillig für die Schützengräben des Ersten Weltkrieges meldet. Auf einem abgelegenen Berggipfel zieht derweil der Kopf einer Terrororganisation, die aus den übelsten Schurken der Weltgeschichte besteht, die Fäden.

Um die globale Ordnung zu stürzen, hat er ein Agenten-Team bestehend aus Rasputin (Rhys Ifans), Mata Hari (Valerie Pachner) und Erik Jan Hanussen (Daniel Brühl) ausgeschickt, die sich strategisch geschickt in Europas Herrscherhäusern positioniert haben und nun die jeweiligen Oberhäupter zum Krieg gegeneinander aufhetzen. Orlando Oxford erkennt als einziger die Gefahr und gründet darauf zusammen mit Polly und Shota seinen eigenen privaten Geheimdienst: die "Kingsman".

Packendes Melo-Drama: »Inga Lindström: Geliebter Feind«

Elli führt zusammen mit ihrem Vater Karl das Restaurant Lövgren in Sörmland. Sie und ihr Koch Benne sind sehr erfolgreich. Sie erhält einen Anruf, weil sie vor langer Zeit eine Schreinerlehre absolvieren wollte. Nun haben sie Interesse an ihr und möchten sie kennenlernen. Als sie das Gespräch beendet hat, sieht sie, wie sich ihr Vater mit einem fremden Mann auf dem Bootssteg streitet. Sie spricht ihn darauf an, er sagt ihr, es sei niemand. Dabei regt er sich so auf, dass er zusammenbricht und ins Krankenhaus muss. Auch ihre Oma weiss nicht, mit wem er sich gestritten hat.

Als sie wieder im Restaurant zurück ist, zeigt ihr Benne, dass sie plötzlich lauter schlechte Bewertungen im Internet erhalten haben. Sie findet eine Visitenkarte von Viggo Berg beim Bootssteg, die ihr Vater verloren hat. Er ist ein Investor und spekuliert darauf, günstig Land zu kaufen. Sie will mit ihm reden und versucht in der Firmenzentrale ihn anzutreffen. Man weist sie aber ab, weshalb sie sich kurzerhand als Cateringmitarbeiterin ins Gebäude schmuggelt. Als sie sich wegen der Security in einem Raum versteckt, trifft sie auf Ronja, die Tochter von Lucas Hansen, dem Geschäftsführer von Berginvest. Ronja fragt sie, weshalb sie sich versteckt und ob sie sich für die Stelle bewirbt.

Als sie sich herausschleichen will, landet sie im Büro von Lucas. Obwohl sie keine Ahnung hat, um was für einen Job es geht, behauptet sie, dass sie deswegen hier ist. Dabei erfährt sie, dass es sich um eine Anstellung als Chauffeur handelt. Als Lucas wissen will, wie sie eigentlich heisst, behauptet sie, ihr Name sei Madita. Sie bekommt den Job und staunt darüber, dass das Auto _ ein Oldtimer _ voll automatisch über einen Computer gesteuert ist. Da sie behauptet, in Göteborg zu wohnen, lädt Lucas sie ein, in seinem Haus zu wohnen, das er kürzlich gekauft hat, als er sich von seiner Frau scheiden liess. Er zeigt ihr das Haus und erklärt ihr, dass Ronja nur vorübergehend bei ihm wohnt, weil seine Ex-Frau im Ausland ist.

