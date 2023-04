GNTM: Harte Kritik und Tränen bei Casting-Marathon

In der heutigen GNTM-Folge wurden die Ellbogen ausgefahren – es ging um Jobs und satte Honorare.

Beim Casting-Marathon mussten die verbliebenen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen auch reichlich Kritik einstecken. Besonders Kilian Kerners, der für seine Fashion Week-Show Models castete, war schonungslos ehrlich. Negatives Feedback gab es unter anderem für Somaja, die beim Casting viel zu stark geschminkt auftauchte und für Anna-Maria, deren Walk nicht überzeugte ("Das war gar nicht gut").

"Unten Bürokauffrau, oben Party"

Nina griff beim Fashion Week-Casting zum falschen Outfit. Auf ihre unsichere Frage "Ist das zu viel?", antwortete der Designer knallhart "Ja. Das sieht aus wie unten Bürokauffrau, oben Party". Obwohl auch ihr Walk nicht überzeugte, gab es aber trotzdem eine zweite Chance für Nina. "Das ist ein echtes Risiko - ich habe Angst", so Kilian Kerners. Doch auf dem Catwalk bei der Fashion Week in Berlin überzeugt Nina mit ihrem Walk voll und ganz – der Designer zeigte sich begeistert: "Was hast du die letzten Tage gemacht? Nicht geschlafen? Du bist gelaufen wie ein Engel!", überhäufte er die GNTM-Kandidatin mit Komplimenten.

Olivia: Geld für ihre Mutter

Beim zweiten Casting für die Kosmetik-Brand Neonails bekamen nur Selma, Ida, Vivien und Olivia eine Einladung. Die Aufgabe: Die Kandidatinnen sollten ihre Hände in Szene setzen und sich als Macherinnen zeigen. Besonders Olivia wurde beim Casting emotional – sie wollte den Job unbedingt, um das Honorar ihrer Mutter geben zu können, die "alles für sie aufgegeben hat", so Olivia. Sie überzeugte damit auch die Kundinnen – und bekam den heiß ersehnten Job.

In der Zwischenzeit sollten die übrigen Kandidatinnen in L.A. beim Casting für die Taschen-Marke Zoé Lu in Zweiergruppen Fashion-Hashtags auf dem Catwalk umsetzen. Mirella zickte wieder rum und ließ Kollegin Coco bei der Choreografie hängen. Den Job ergatterte Ida.