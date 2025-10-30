"Ich habe es selbst gesehen": Peinliche Pannen-Show in ZiB2

Wer am Donnerstagabend die ZiB 2 mit Marie-Claire Zimmermann sehen wollte, wurde Zeuge einer peinlichen Panne.

Während es in der Chefetage des ORF brodelt, sorgt eine der meistgesehensten Sendungen für eine peinliche Pannenshow. Die Zeit im Bild 2 im ORF hat im Schnitt etwa 541.000 Zuseher am Tag. Ein beachtlicher Wert trotz der späten Uhrzeit. Doch am Donnerstag schalteten wohl schon früh viele Menschen weg.

Denn das gefühlt Einzige, was funktionierte, war die Signation mit der Info, welche Themen in der Sendung erwähnt werden. Danach ging es schon los. Gleich beim ersten Beitrag, den Marie-Claire Zimmermann anmoderierte, wurde es plötzlich ganz still. Man sah zwar Bilder zum Beitrag über die Causa Wöginger, doch der Ton blieb weg. Erst nach 33 Sekunden schaltete man zurück ins Studio. "Es tut mir leid, irgendwie ist uns da der Ton verloren gegangen", entschuldigte sich die Moderatorin beim Publikum.

2 Minuten Stille

Man wollte mit einem Bericht nach dem Trump-Treffen mit China-Präsident Jinping Xi weitermachen, in dem die Probleme Chinas hervorgehoben werden. Doch auch diesmal gab es nur Bilder zu sehen, aber nichts zu hören. Diesmal brauchte man sogar 1 Minute und 20 Sekunden, um im Studio zu reagieren. Damit wurden die TV-Zuseher insgesamt 1 Minute und 53 Sekunden von ihrem TV-Gerät angeschwiegen.

"Es tut mir leid, wir haben offensichtlich technische Probleme mit dem Ton. Ich kann Ihnen versichern, alle Beiträge sind mit Ton. Ich habe es nämlich vor der Sendung schon gesehen", ringt Zimmermann um Entschuldigung. Auf Social Media gab es daraufhin auch hämische Kommentare, dass sie sich die Beiträge auch anhören hätte sollen.

Danach gab es noch mit dem Interviewgast eine Panne. Auch auf der hauseigenen Streaming-Plattform ORF On war die ZiB2 noch lange nicht abrufbar. Normalerweise sind die ersten Beiträge schon kurz nach dem Start der Sendung zu sehen. Die Pannen-Beiträge wurden zum Ende der Sendezeit doch noch ausgestrahlt.