MA2412-Stars fahren Mega-Flop im ORF ein

© ORF

Von
27.10.25, 11:15
Teilen

„Weber und Breitfuß“ bescheren den ORF ein absolutes Quotendesaster. Am Sonntag hatten Dorfer und Düringer gegen „Tatort“ und Formel 1 keine Chance. Das Aus für MA2412-Kult scheint somit fix! 

Jahrelang Kult und auch beim Comeback 2022 in der Spitze noch bis zu 1,1 Millionen ORF-Zuseher – doch jetzt der totale TV-Absturz. Alfred Dorfer und Roland Düringer ließen am Sonntag als „Weber und Breitfuß“ nur mehr erschreckend wenig Seher lachen. Erreichte die erste neue Folge „Im Wald“ um 20.15 Uhr bei einem Marktanteil von 14 Prozent immerhin noch 372.000 ORF-Zuseher, so stürzte die zweite neue Folge „In der Politik“ um 21 Uhr total ab: nur mehr katastrophale 235.000 Seher und ein bescheidener Marktanteil von 9 Prozent. Ein TV- Drama!

Die Konkurrenz war freilich groß: Der „Tatort“ im ORF 1 ließ 544.000 Seher mitzittern. Der Formel-1 Grand Prix von Mexiko begeisterte sogar 600.000 Servus TV-Seher.

Mit dem Quoten-Flop scheint das endgültige Aus von MA2412 wohl besiegelt. Selbst wenn Düringer und Dorfer sogar schon die Bücher für zwei weitere abgegeben haben rechneten sie ja schon vor dem Quoten-Flop mit dem Aus: „Der Sparzwang im ORF ist allgegenwärtig!" Es muss nun schon mit einem Wunder zugehen wenn "Weber und Breitfuß" mit weiteren Folgen im ORF zu sehen sind.

