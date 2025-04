× »Mei liabste Weis« startet in das neue Jahr

HEIMAT: Volksmusikgruppen erfüllen Musikwünsche

Für die erste Sendung „Mei liabste Weis“ in diesem Jahr zieht es Franz Posch in die Region St. Johann in Tirol. Vom Heißluftballon aus bekommt er den besten Überblick über das beeindruckende Bergmassiv Wilder Kaiser und lässt im urigen Berggasthaus Grander Schupf die Skisaison mit Musikgruppen aus dem Tiroler Unterland ausklingen. In St. Johann zieht der Volksmusikmoderator die letzten Schwünge der Saison und lässt gemeinsam mit dem Retro Ski Club St. Johann alte Ski und Kleidung neu aufleben.

© Hersteller ×

Hauptsache schrill und bunt ist das Motto. Auch der Instrumentenbauer Mürnseer in Kirchberg kann auf viele erfolgreiche Jahre des Schaffens zurückblicken. Seit fast 70 Jahren werden hier Harfen, Hackbretter und Zithern gebaut. Das Einspielen der gerade fertiggestellten Harfe lässt sich Franz Posch nicht nehmen. In der Tourismusschule am Wilden Kaiser wird er kulinarisch verwöhnt. Kochlehrer Johann Egger zaubert mit seinen Schülerinnen ein Drei-Gänge-Menü.