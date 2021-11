Nach Megaerfolg bei 'Wetten, dass...?!' gab es auch Romantik zwischen Gottschalk und Mroß.

Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hat nach zehn Jahren am 6.11. erstmals wieder die " Wetten dass.. ?"-Bühne betreten.

Standing Ovations für Gottschalk

Beim Publikum in der Messehalle in Nürnberg gab es dabei kein Halten. Gottschalk wurde mit riesigem Jubel und Standing Ovations empfangen und zeigte sich danach bestens disponiert. In Österreich und Deutschland wurde das vorerst einmalige Comeback zum Quotenerfolg. Auf ORF 1 waren durchschnittlich 897.000 Seher beim Hauptabend-Marathon dabei.

© Getty Images ×

Ein breites Lächeln, die Arme kraftvoll: Gottschalk punktete auf ganzer Linie beim "Wetten, dass...?!"-Comeback

Zärtlicher Moment

Sichtlich glücklich und verliebt gaben sich Thomas Gottschalk und seine Lebensgefährtin Karina Mroß nach der Mega-Show. Er strahlte sie an, sie streichelte ihm über die Wange... Kameras fingen diesen liebevollen Moment ein. Davor gab es sogar einen Blumenstrauß für Karina, die die Show au dem Publikum mitverfolgte.

Liebe spornt ihn an

Schon im Vorfeld betonte Gottschalk gegenüber der Bild, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Gefährtin sein: "Mich spornt an, wenn sie im Publikum ist." Mittlerweile wird über eine Neuauflage der Wettshow nachgedacht.