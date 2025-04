× Top-Filme am Samstag

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Samstag.

Komödie: ORF-Premiere von »Liebesdings« mit Elyas M'Barek

Dem beliebtesten Schauspieler Marvin Bosch wird der Rummel um seine Person zu viel. Als das Interview mit der bissigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger völlig aus dem Ruder läuft, nimmt Marvin einfach Reißaus. Auf seiner Flucht landet er im ‚Theater 3000’, einer feministischen Kabarettbühne, die kurz vor der Pleite steht. Ungern gewährt die Leiterin Frieda dem Star Unterschlupf, hat dann aber eine Idee, Marvin und ihr geliebtes Theater auf unkonventionelle Art zu retten.

Krimi: ORF-Premiere von »Mord in Wien - Der letzte Bissen«

Nach dem Doppelmord der hohen Staatsbeamten Ehrlacher und März im Wiener Wald sollen Oberstleutnant Nassau und Majorin Malzer diskret herausfinden, ob die Opfer in kriminelle Machenschaften verstrickt waren. Bei der Durchsuchung von Ehrlachers Wohnung erschießt Nassau einen Angreifer. Dieser trägt die Tätowierung einer Mafia-Organisation, die seit Jahren als zerschlagen gilt. Die gleichen Tattoos werden auch bei der Obduktion der Opfer entdeckt.

Fantasy-Film: »Die Schule der magischen Tiere 2»

Die Wintersteinschule feiert bald ihr Jubiläum. Zu diesem Anlass ist ein Musical geplant. Damit das auch gut geht, müssen die Kinder und ihre sprechenden Tiere alle an einem Strang ziehen. Jo bekommt ein neues Tier, den Pinguin Juri, aus der Zoohandlung von Mister Morrison, der ihm helfen will, Ida zu erobern. Doch die Ratschläge des Pinguins scheinen nicht zu klappen. Und was bedeuten die merkwürdigen Löcher, die plötzlich überall auftauchen?

TV-Programm-Übersicht:

ORF 1, 20.15: ORF-Premiere: Liebesdings



ORF 2, 20.15 Uhr: ORF-Premiere: Mord in Wien - Der letzte Bissen



ORF 3: ZeitenBlicke: Mit Armin Assinger zurück in die 70er & 80er



Servus TV, 20.15 Uhr: Ich bin dann mal weg



ATV, 20.15 Uhr: Cold Case



RTL, 20:15: Das Supertalent



RTL 2: 20.15: Lara Croft: Tomb Raider



Sat1, 20.15 Uhr: Harry Potter und der Gefangene von Askaban



Pro 7, 20.15 Uhr: Black Panther



VOX, 20.15 Uhr: Die Schule der magischen Tiere 2



Kabel 1, 20.15 Uhr: Navi CIS



SIXX, 20.15 Uhr: Das große Promibacken – Osterspezial



ZDF, 20.15 Uhr: Friesland - Abdrift



MDR, 20.15 Uhr: Der Mann, der nach der Oma kam



3 Sat20.15 Uhr: Jedermann



Arte: Leonardo da Vinci: Schüler der Erfahrung



SWR20.15 Uhr: Die Lümmel von der ersten Bank: 1. Trimester - Zur Hölle mit den Paukern



Das Erste/ARD20.15 Uhr: Die Beatrice Egli Show



BR, 20.15 Uhr: Grießnockerlaffäre