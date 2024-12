Kitz Kult-Wirtin Rosi Schipflingers Schwiegertochter zeigt ihr Traum-Hideaway

Wenn auf der Sonnbergstuben ihrer Schwiegermutter Rosi der Winterwirbel zu viel wird, zieht sich Anja Autenrieth in dieses Traum-Hideaway zurück.

Vor etwas mehr als zehn Jahren verliebte sie sich in Kitzbühel – im doppelten Wortsinn. Niemand Geringerer als Fridel Schipflinger, Sohn der legendären Sonnberstuben-Wirtin Rosi, eroberte zunächst das Herz von Anja Autenrieth im Sturm. Dass die TV-Journalistin, Produzentin und Kosmopolitin aus einem renommierten deutschen Familienclan sich auch derart für den österreichischen 8.200-Seelen-Skiort erwärmen wird können, war damals noch nicht klar.

Rückzugsort

Inzwischen ist die 46-Jährige nahezu eine waschechte Kitzbühelerin und Rosi’s Sonnberg­stuben auch ihre berufliche Wirkstätte. Als Marketing- und Kommunikationschefin führt Anja Autenrieth das Traditionsunternehmen, in dem regelmäßig Stars wie Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier und royale Gäste einkehren, in die Zukunft. 24/7-Arbeit ist somit Usus für die TV-Talkerin, die ein Magazin für die Sonnbergstuben, aber auch ihr eigenes Fernseh-Format „Herzgschichtn“ für R 9 herausbringt.

Ein Lieblingsplatz ist das gemütliche große Sofa, auf das sich Anja gerne mit einem guten Buch zurückzieht. „Im Winter bin ich am liebsten hier – im Sommer gerne auf meiner Terrasse mit Blick auf die Berge. Die Ruhe hier ist unvergleichlich.“ 2_ Ein bisschen Spaß muss im Leben der sympathischen Powerlady immer sein. © Chris Singer ×

Ihren persönlichen Rückzugsort braucht die quirlige Gastgeberin deshalb unbedingt – und in ebendiesem durfte LIVE&STYLE Anja Autenrieth besuchen. Vor fünf Jahren fand sie in der rund 90 Quadratmeter großen Wohnung ihre Oase. „Wir wohnen ja auch auf der Sonnbergstuben, aber manchmal brauche ich Zeit und Raum für mich und meine Kreativität“, erzählt Anja, während sie uns durch das ungewöhnlich unrustikale Designreich führt. „Es war mir auch wichtig, dass es hier ganz anders aussieht als für Kitzbühel üblich.“ Und so findet man – abgesehen von dem traumhaften Blick auf den Wilden Kaiser und den berühmten Hahnenkamm – keinen Chalet-Stil, sondern „coolen Glamour“, wie Autenrieth ihre Einrichtung beschreibt.

Deko-Queen

Goldene Wände anstatt Holz. In ihrem Apartment verzichtet die Marketingchefin der Sonnbergstuben auf Chalet-Style. Alte VOGUE-Covers von Grace Kelly und Audrey Hepburn sowie Fotos von Marilyn Monroe erinnern Anja an ihre Zeit in Los Angeles. © Chris Singer ×

Grau und Gold dominieren das Apartment, das von einer prachtvollen Terrasse förmlich umgeben ist. Viele liebevolle Details und geschmackvolle Deko-Elemente springen sofort ins Auge. „Ich bin eine absolute Deko-Queen und: Ich brauche es ordentlich! Denn mein Leben ist ohnehin hektisch und vollgepackt genug, da muss zumindest in meinen eigenen vier Wänden alles an seinem Platz sein“, lacht die Powerlady. Vorbereitungen für ihre herzlichen Talk-Sendungen, Schreibarbeiten für Rosi’s Alm Magazin oder Konzepte für neue Projekte werden an einem hübschen grauen Sekretär gemacht. Die Wände zieren Schwarz-Weiß-Fotos von Hollywood-Ikonen.

Als Deko-Queen beweist sich Anja in ihrem persönlichen Reich, das für sie wichtig ist, um Kraft zu tanken, Freunde einzuladen – oder „einfach mal die Seele baumeln zu lassen“, so die Gastgeberin, die sich selbst als sehr spirituell bezeichnet. © Chris Singer ×

Anjas Reich lässt erahnen, welch große Rolle ihre Liebe zu Film und Fernsehen in ihrem Leben spielt. Seit ihrer frühen Kindheit, in der sie auch viel Zeit in den USA und in Kanada verbrachte, ist die studierte TV-Journalistin ein „riesen Disney-Fan“. Vor allem die Erfolgsgeschichten von Persönlichkeiten wie Walt Disney faszinieren sie ganz offenkundig: Coffeetable-Books, Biografien und Bilder dienen also nicht nur zur hübschen Dekoration, sondern Anja schmökert darin auch immer wieder. Im Idealfall an ihren Lieblingsplätzen: auf dem ­gemütlichen großen Sofa, dem Lesesessel in ihrem Arbeitszimmer oder auf der Terrasse mit Blick auf die prachtvolle Tiroler Kulisse. Stichwort Gemütlichkeit: edle Stehlampen und kleine Leuchten zaubern gerade einmal so viel Licht in die helle Wohnung wie notwendig. „Grelle Deckenbeleuchtung mag ich gar nicht – ich mag nur natürliches oder schummriges Licht.“

Gastfreundschaft

Romantik kommt in Anja Autenrieths Hideaway auch auf, wenn ihr Lebensgefährte Fridel „freilich auch mal da sein darf“, lacht sie. Schließlich ist sie auch privat eine leidenschaftliche Gastgeberin und kocht in ihrer Wohnung, die nur rund einen halben Kilometer entfernt von der Kitzbüheler Innenstadt liegt, gerne für Freunde und Familie auf.

Gegessen wird dann an dem üppig gedeckten großen, dunklen Holztisch im Wohnzimmer. „Nur Schnitzel kann ich nicht so gut“, gibt die gebürtige Deutsche zu. „Das Schnitzelbacken überlasse ich meinem Mann.“ Und das gelingt ohnehin am besten auf der Sonnbergstuben, wo es jetzt wieder rund geht und man sich für das große Schnitzelessen und viele andere VIP-Partys rüstet. Bis dahin und zwischendurch genießt Kommunikations-Mastermind Anja Autenrieth die Ruhe in ihrem hübschen Reich. Wie ein Film über die Wahl-Kitzbühelerin heißen würde? „Folge immer deinem Herzen, denn es kennt den Weg.“