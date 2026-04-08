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Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.04.2026
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Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.04.2026

Von
08.04.26, 00:00
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Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:In Ruhe zu reden hilft, Missverständnisse und Differenzen zu klären.
  • Beruf:Wollen Sie nicht wieder zu viel? Stecken Sie Ihr Pensum venünftig ab!
  • Fitness:Sport oder Meditation sind gute Ansätze, um Ihre Unruhe zu bezähmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Sie sollten großzügiger sein und Ihren Partner keinesfalls bedrängen.
  • Beruf:Vernunft lässt sich nicht erzwingen. Daher viel geduldiger verhandeln!
  • Fitness:Bewegungsausgleich und viel frische Luft schaffen mehr Wohlbefinden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe:Ganz cool und gelassen! Heute ist es klüger, sich in Geduld zu üben.
  • Beruf:Schluss mit der Hektik! Hören Sie mal in Ruhe zu und denken Sie nach!
  • Fitness: Augen auf und konzentriert bleiben! Entschleunigen, Stress vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Etwas hitzige Atmosphäre. Die richtige Distanz ist heute sehr wichtig.
  • Beruf:Wenn Sie andere zu sehr drängen, schaffen Sie bloß unnötige Unruhe.
  • Fitness:Alles ein bisschen zu hektisch? Klinken Sie sich aus, atmen Sie durch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Überschätzen Sie das Interesse an Ihnen nicht. Lieber mehr Abstand!
  • Beruf:Sind Sie nicht wieder zu unvorsichtig? Rechnen Sie noch einmal nach!
  • Fitness:Energie braucht vernünftige Kanäle. Nicht verzetteln, konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Zurückhaltend mit Erwartungen! Spielen Sie einfach nur freundlich mit!
  • Beruf:Konflikte liegen in der Luft. Cooler, nicht rechthaberisch reagieren!
  • Fitness:Bremsen Sie sich ein bisschen ein! Durchatmen und geduldiger handeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Vernünftiger! Wer heute zu weit geht, könnte damit Konflikte anheizen.
  • Beruf:Sorgen Sie für Beruhigung, lenken Sie einsichtig und großzügig ein!
  • Fitness:Mehr Bewegung tut körperlich und seelisch gut. Am besten in der Natur.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Nehmen Sie alles ein wenig lockerer! Druck ist heute kontraproduktiv.
  • Beruf:Lassen Sie fixe Ideen los und seien Sie offen für neue Denkansätze!
  • Fitness:Wohlbefinden braucht heute viel mehr Gelassenheit und Flexibilität. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Sie fallen sicher angenehm auf. Sie brauchen nur mehr Nähe zuzulassen.
  • Beruf: Wer andere für seine Ideen motivieren will, sollte behutsam vorgehen.
  • Fitness:Es wäre gut, Ihr Tempo etwas zu mäßigen und auch mehr Ruhe zuzulassen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Mehr Toleranz tut der Liebe gut. Gönnen Sie dem Partner mehr Freiraum!
  • Beruf:Überdenken Sie Ihre Meinung, seien Sie offen für neue Möglichkeiten!
  • Fitness:Bewegung an der frischen Luft hilft auch dabei, Probleme loszulassen.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Langweilig wird es heute sicher nicht. Nur nicht leichtsinnig werden!
  • Beruf:Nehmen Sie sich nicht zu viel vor und organisieren Sie sich flexibler!
  • Fitness:Heute überschätzt man sich leicht. Lieber langsamer und aufmerksamer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Ruhig bleiben, auch wenn man sich sehr impulsiv gibt. Geduld gewinnt.
  • Beruf:Mit Unzufriedenheit und Kritik sachlich und verständnisvoll umgehen!
  • Fitness:Was ist heute wirklich notwendig? Volle Konzentration auf Prioritäten!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

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