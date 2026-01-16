Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Der Mond appelliert an Ihren Verstand: Vernünftig miteinander reden! Beruf: Auch hier sollte die Vernunft das Sagen haben: Wirtschaftlich denken!

Auch hier sollte die Vernunft das Sagen haben: Wirtschaftlich denken! Fitness:Steigen Sie auf die Bremse! Konzentration statt Tempo ist die Devise.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Ihre Verlässlichkeit ist Ihre Stärke. Werden Sie nur etwas toleranter! Beruf: Wirtschaftliche Kompetenz ist gefragt. Eine sture Haltung aber nicht.

Wirtschaftliche Kompetenz ist gefragt. Eine sture Haltung aber nicht. Fitness:Ein ermutigender Tag. Wieder viel mehr Ruhe, Vernunft und Motivation.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Nutzen Sie Ihre Chance, Probleme ruhig und vernünftig anzusprechen! Beruf: Guter Tag, um organisatorische Fragen zu regeln. Praktisch denken!

Guter Tag, um organisatorische Fragen zu regeln. Praktisch denken! Fitness: Mit kleinen, überlegten Schritten kommen Sie heute viel besser voran.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Es geht auch sachlicher. Die Stimme der Vernunft sollte am Wort sein. Beruf: Wenn Sie realistisch denken und vernünftig planen, läuft alles besser.

Wenn Sie realistisch denken und vernünftig planen, läuft alles besser. Fitness:Entschleunigen und dafür möglichst fokussiert und konzentriert voran!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Vernünftige Einsicht! Zeit, die Dinge etwas nüchterner zu betrachten. Beruf: Wer erst mal Ordnung schafft, merkt selbst, dass es besser voran geht.

Wer erst mal Ordnung schafft, merkt selbst, dass es besser voran geht. Fitness:Viel weniger Aufwand! Konzentration auf Wesentliches erspart Stress.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Der richtige Tag für Bereinigungen. Dann ist die Liebe wieder am Wort. Beruf: Sie kommen gut voran; noch besser, wenn Sie nicht egoistisch handeln.

Sie kommen gut voran; noch besser, wenn Sie nicht egoistisch handeln. Fitness:Sie sind motiviert und sprühen vor Energie. Das Feedback passt auch.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Es ist wichtig, vernünftig zu bleiben und nicht emotionell zu agieren! Beruf: Beugen Sie sich praktischen Einsichten! Was hat denn heute Priorität?

Beugen Sie sich praktischen Einsichten! Was hat denn heute Priorität? Fitness:Wenn Sie konzentriert und langsam vorgehen, ersparen Sie sich Ärger.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Zuhören, mitdenken! Die Gelegenheit, den Partner besser zu verstehen. Beruf: Straffen Sie Ihr Programm! Je klarer und überschaubarer, desto besser.

Straffen Sie Ihr Programm! Je klarer und überschaubarer, desto besser. Fitness:Nüchtern und sachlich sowie möglichst konzentriert und diszipliniert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Heute ist es besonders wichtig, dass man sich auf Sie verlassen kann. Beruf: Das Naheliegende hat Vorrang. Was sollte noch heute erledigt werden?

Das Naheliegende hat Vorrang. Was sollte noch heute erledigt werden? Fitness:Nehmen Sie sich genügend Zeit, sich organisatorisch gut aufzustellen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Sie kommen bestimmt gut an. Perfekter Tag für Dates und Einladungen. Beruf: Sie sollten dafür sorgen, dass man realistischer an alles herangeht!

Sie sollten dafür sorgen, dass man realistischer an alles herangeht! Fitness:Sie sind motiviert und gut in Form. Auch ein Tag für Ihre Schönheit.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Ernsthafter und verlässlicher! Pflichtbewusstsein wird sehr geschätzt. Beruf: Mit straffem Zeitplan konsequent voran! Halten Sie Ihr Programm ein!

Mit straffem Zeitplan konsequent voran! Halten Sie Ihr Programm ein! Fitness:Keine Zeitvergeudung! Fokussiert voran, hin und wieder mal auflockern!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Romantik hat Pause. Praktische Fragen müssen auch mal geklärt werden. Beruf: Überlegte, sachliche Einigung: Welche Prioritäten sind jetzt sinnvoll?

Überlegte, sachliche Einigung: Welche Prioritäten sind jetzt sinnvoll? Fitness:Organisieren Sie sich effizient, um alles zügig erledigen zu können!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.