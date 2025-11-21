Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.11. 2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Aufmunternde Begegnungen, nette Flirts. Nur nicht gleich zu ungestüm!

Beruf: Neue Kontakte könnten interessant werden. Bleiben Sie geduldig dran!

Fitness:Heute sind Sie wieder gut drauf. Tanken Sie Lebensfreude beim Sport!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie flexibler und spontaner! Es geht darum, mehr Spaß zu haben.

Beruf: Reiten Sie nicht auf kleinlichen Einwänden herum, seien Sie großzügig!

Fitness:Frischluft, Bewegung und neue Anregungen stärken Körper und Geist.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Achtsamer und rücksichtvoller! Vermeiden Sie sinnlose Aufregungen!

Beruf: Informieren Sie sich geduldiger und gehen Sie auch viel genauer vor!

Fitness:Langsamer und Pausen einlegen! Es könnte ziemlich hektisch werden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gehen Sie mehr aus sich heraus! Unternehmungslust kommt sehr gut an.

Beruf: Geben Sie sich nicht zu misstrauisch, hören Sie sich neue Ideen an!

Fitness:Mehr Action tut gut, aber ohne Hektik. Das rechte Maß ist gefordert.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wenn Sie geduldiger auf den Partner eingehen, läuft es sicher besser.

Beruf: Heute haben Ihre Ideen mehr Gewicht. Gut, um einen Konsens zu finden.

Fitness:Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Und mehr Bewegung zwischendurch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Einfach cool bleiben, statt sich unnötigerweise provoziert zu fühlen!

Beruf: Bemühen Sie sich um Toleranz und Verständnis, statt zu kritisieren!

Fitness:Strengen Sie sich nicht zu sehr an! Konzentration auf das Nötigste!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Punkten Sie mit Ihrem Charme, aber zeigen Sie sich auch einfühlsam!

Beruf: Nicht zu voreilig! Überprüfen Sie neue Vorschläge und Ideen genauer!

Fitness:Verlangen Sie sich nicht zu viel ab! Lieber langsamer und achtsamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Möglichst entspannt zur Sache! Man will sich ohnehin nur gut amüsieren.

Beruf: Tolerant gegenüber neuen Ideen, also nicht gleich skeptisch reagieren!

Fitness:Bewegung ist wichtig, körperlich und geistig. Aber fokussiert bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sind Sie nicht ein bisschen überdreht? Maßvoller haben Sie mehr Spaß.

Beruf: Guter Tag für Vorstellungstermine oder um neue Kontakte zu knüpfen.

Fitness:Die Motivation passt. Freundlichkeit bringt Ihnen positives Feedback.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Punkten Sie mit Unternehmungslust und mit geistreicher Unterhaltung!

Beruf: Toleranter und für alles offen! Andere dürfen sich auch mal entfalten.

Fitness:Gutes Zeitmanagement ist heute wichtig, um sich nicht zu verzetteln.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Nicht wieder ablenken lassen, fokussieren Sie sich auf Ihren Partner!

Beruf: Weniger ist heute mehr. Bleiben Sie konsequent bei Ihren Prioritäten!

Fitness:Wieder mehr geistige Frische und Motivation. Sport wäre auch sinnvoll.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Heute könnte man sich etwas angriffslustig geben. Lieber cool bleiben!

Beruf: Großzügiger, statt zu streiten! Gehen Sie mit Kritik konstruktiv um!

Fitness:Viel ruhiger und überlegter zur Sache! Lassen Sie sich nicht drängen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.