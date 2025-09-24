Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025

Von
24.09.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.   

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Heute wird Klartext geredet. Überlegen Sie sich Ihre Antwort genau! 
  • Beruf: Gehen Sie Problemen auf den Grund: Höchste Zeit für Änderungen! 
  • Fitness: Konzentriert und konsequent! So kommen Sie endlich besser voran. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Überfordert von Ansprüchen anderer? Denken Sie erst mal in Ruhe nach! 
  • Beruf: Hören Sie auf andere und lenken Sie in Konflikten konstruktiv ein! 
  • Fitness: Geben Sie innere Widerstände auf und nehmen Sie endlich Hilfe an! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Man erwartet heute eine klare Haltung. Reden Sie ernsthaft darüber! 
  • Beruf: Gründlichkeit ist das Kriterium. Vielleicht bedarf es neuer Ansätze. 
  • Fitness: Konzentration statt Tempo! Guter Tag, um sich neu zu organisieren. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Klärende Gespräche, aber mit kühlem Kopf! Nutzen Sie die Chance! 
  • Beruf: Man hört Ihnen zu. Bringen Sie Ihre Vorschläge kompromissbereit ein! 
  • Fitness: Endlich wieder viel Energie. Stress abschütteln, konzentriert voran! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Nehmen Sie Denkanstöße und Kritik an, statt beleidigt zu reagieren! 
  • Beruf: Man kann sich auch mal irren. Geben Sie Fehler zu, statt zu streiten! 
  • Fitness: Überfordern Sie sich nicht! Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Zeit für ernsthafte Gespräche. Lassen Sie sich auf mehr Tiefgang ein! 
  • Beruf: Mit gründlicher Analyse und Planung finden sich bessere Lösungen. 
  • Fitness: Sie sind sehr konzentriert. Ihren Nerven brauchen aber auch Pausen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Zeit für ein klares Bekenntnis. Vernunft sollte den Ausschlag geben. 
  • Beruf: Was gilt es zu verbessern und zu verändern? Denken Sie darüber nach! 
  • Fitness: Sehr guter Tag für regenerative Maßnahmen. Nehmen Sie sich Zeit dafür! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Man fühlt sich zu Ihnen hingezogen. Verlangen Sie nur nicht zu viel! 
  • Beruf: Nicht zu radikal! Mit kleineren Schritten kommen Sie besser ans Ziel. 
  • Fitness: Auch wenn Sie sich stark fühlen: Setzen Sie sich vernünftige Limits! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Grundsätzliche Klärungen stehen an. Was sagt die Stimme der Vernunft? 
  • Beruf: Misten Sie gründlich aus, um sich auf Wesentliches zu konzentrieren! 
  • Fitness: Guter Zeitpunkt, um Ihre Lebensweise zu überdenken und zu ändern. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Es darf leidenschaftlicher werden. Lassen Sie starke Gefühle ruhig zu! 
  • Beruf: Organisieren Sie sich neu, dann klappt auch das Teamwork noch besser. 
  • Fitness: Tun Sie mehr für Ihre Regeneration! Ein guter Tag, um Kraft zu tanken. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Erwartet man Entscheidungen von Ihnen? Nachdenkpause einlegen! 
  • Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Ideen und Methoden! Kritik annehmen! 
  • Fitness: Langsam, vorsichtig und konzentriert! Erst nachdenken, dann handeln! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Nähe zulassen und über Erwartungen reden! Erzwingen lässt sich nichts. 
  • Beruf: Setzen Sie lieber auf Teamwork, statt den eigenen Kopf durchzusetzen! 
  • Fitness: Sie sind motiviert und entschlossen. Trotzdem etwas mehr Gelassenheit! 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden