Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Heute wird Klartext geredet. Überlegen Sie sich Ihre Antwort genau!
- Beruf: Gehen Sie Problemen auf den Grund: Höchste Zeit für Änderungen!
- Fitness: Konzentriert und konsequent! So kommen Sie endlich besser voran.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Überfordert von Ansprüchen anderer? Denken Sie erst mal in Ruhe nach!
- Beruf: Hören Sie auf andere und lenken Sie in Konflikten konstruktiv ein!
- Fitness: Geben Sie innere Widerstände auf und nehmen Sie endlich Hilfe an!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Man erwartet heute eine klare Haltung. Reden Sie ernsthaft darüber!
- Beruf: Gründlichkeit ist das Kriterium. Vielleicht bedarf es neuer Ansätze.
- Fitness: Konzentration statt Tempo! Guter Tag, um sich neu zu organisieren.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Klärende Gespräche, aber mit kühlem Kopf! Nutzen Sie die Chance!
- Beruf: Man hört Ihnen zu. Bringen Sie Ihre Vorschläge kompromissbereit ein!
- Fitness: Endlich wieder viel Energie. Stress abschütteln, konzentriert voran!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Nehmen Sie Denkanstöße und Kritik an, statt beleidigt zu reagieren!
- Beruf: Man kann sich auch mal irren. Geben Sie Fehler zu, statt zu streiten!
- Fitness: Überfordern Sie sich nicht! Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Zeit für ernsthafte Gespräche. Lassen Sie sich auf mehr Tiefgang ein!
- Beruf: Mit gründlicher Analyse und Planung finden sich bessere Lösungen.
- Fitness: Sie sind sehr konzentriert. Ihren Nerven brauchen aber auch Pausen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Zeit für ein klares Bekenntnis. Vernunft sollte den Ausschlag geben.
- Beruf: Was gilt es zu verbessern und zu verändern? Denken Sie darüber nach!
- Fitness: Sehr guter Tag für regenerative Maßnahmen. Nehmen Sie sich Zeit dafür!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Man fühlt sich zu Ihnen hingezogen. Verlangen Sie nur nicht zu viel!
- Beruf: Nicht zu radikal! Mit kleineren Schritten kommen Sie besser ans Ziel.
- Fitness: Auch wenn Sie sich stark fühlen: Setzen Sie sich vernünftige Limits!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Grundsätzliche Klärungen stehen an. Was sagt die Stimme der Vernunft?
- Beruf: Misten Sie gründlich aus, um sich auf Wesentliches zu konzentrieren!
- Fitness: Guter Zeitpunkt, um Ihre Lebensweise zu überdenken und zu ändern.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Es darf leidenschaftlicher werden. Lassen Sie starke Gefühle ruhig zu!
- Beruf: Organisieren Sie sich neu, dann klappt auch das Teamwork noch besser.
- Fitness: Tun Sie mehr für Ihre Regeneration! Ein guter Tag, um Kraft zu tanken.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Erwartet man Entscheidungen von Ihnen? Nachdenkpause einlegen!
- Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Ideen und Methoden! Kritik annehmen!
- Fitness: Langsam, vorsichtig und konzentriert! Erst nachdenken, dann handeln!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Nähe zulassen und über Erwartungen reden! Erzwingen lässt sich nichts.
- Beruf: Setzen Sie lieber auf Teamwork, statt den eigenen Kopf durchzusetzen!
- Fitness: Sie sind motiviert und entschlossen. Trotzdem etwas mehr Gelassenheit!
Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.