Haare ab: Victoria Beckham hat sich von ihrer langen Mähne getrennt

Victoria Beckham ist bekannt für ihren eleganten Stil und ihre Fähigkeit, Trends zu setzen. Nun hat sie es wieder getan und verabschiedete sich dafür von ihren langen Haaren.

Es ist kein Geheimnis, dass alles, was Victoria Beckham trägt oder wie sie ihre Haare stylt, schnell zum Trend wird. Bereits in den frühen 2000ern setzte sie mit ihrem „Pob“ (Posh Bob) Maßstäbe, und jetzt wagt die Designerin ein neues Frisurenexperiment. Für diesen mutigen Schritt trennte sich das ehemalige Spice Girl von ihrer langen Mähne und wählte einen frischen, modernen Haarschnitt, der sich perfekt für die kühleren Herbstmonate eignet.

Victoria Beckham trägt jetzt die Trendfrisur für den Herbst

Auf Instagram postete die Modeikone eine Reihe an Schnappschüssen, die ihre neue Frisur perfekt in Szene setzt. Derzeit ist die vierfache Mutter in Las Vegas unterwegs, um den 22. Geburtstag von Romeo Beckham zu feiern. Diese Gelegenheit nutzte die 50-Jährige, um ihren neuen Haarschnitt zu präsentieren. Der neue Look zeigt die Designerin mit einem stylischen, schulterlangen Bob, der zu den gefragtesten Haarschnitten 2024 gehört. Auch Penélope Cruz, Julianne Moore und Emma Stone sind bereits Fans der Kurzhaarfrisur.

Bei dem sogenannten Midi-Bob enden die Haarspitzen auf den Schultern und Victoria Beckham trug ihre neue Frisur mit einem Mittelscheitel und setzte auf eine gewellte Textur, die dem Haar Lebendigkeit verleiht. Ihrer Haarfarbe bleibt Victoria allerdings treu. Dank der mittleren Länge ist die Frisur super pflegeleicht und muss auch nicht so oft nachgeschnitten werden, wie der klassische Bob. Der Midi-Bob kann vielfältig gestylt werden und ist für jeden Haartyp ideal geeignet.

Fans sind begeistert

Die Reaktionen auf Victorias neuen Haarschnitt waren durchweg positiv. Ihre Fans sind begeistert von der Einfachheit und Eleganz des neuen Looks und überhäufen Victoria in den Kommentaren mit Komplimenten. „Wunderschönes Bild. Ich liebe deine neue Frisur“ oder „Victoria, du siehst fantastisch aus!“ kommentierten einige User. Der neue Schnitt wirkt einfach frisch, mühelos und super modern.