× Haute Couture zum Anbeißen: Dior präsentiert Osterschokolade für 120€

Vergessen Sie schnöde Schokohasen – Dior hebt Ostern auf ein ganz neues Level! Eine luxuriöse Überraschung wartet auf alle, die Schokolade lieben und Stil zelebrieren. Was es ist? Nur so viel: Es ist süß, exklusiv und hat mehr mit Mode zu tun, als Sie denken …

Ostern steht vor der Tür, und was wäre dieses Fest ohne Schokolade? Aber bevor Sie jetzt an quietschbunte Schokohasen oder gefüllte Supermarkt-Eier denken – nein, nein, wir sprechen hier von Dior. Und Dior macht keine halben Sachen, auch nicht in Sachen Schokolade.

Dior macht Ostern schokoladig - nur in Haute Couture

Statt des üblichen Osterhasen hat sich das französische Luxushaus etwas ganz Besonderes einfallen lassen: eine Pralinenskulptur in Form von Bobby, dem geliebten Hund von Christian Dior. Ja, Sie haben richtig gelesen! Während wir Normalsterblichen mit schnöden Schokohasen Vorlieb nehmen, serviert Dior Haute Couture in Kakao-Form. Ein It-Piece aus Schokolade, wenn man so will.

Bobby – der süßeste Designerhund der Welt

Diese schokoladige Hommage entstand in Zusammenarbeit mit den renommierten Patissiers Jean Imbert und Romuald Bizart. Das süße Kunstwerk zeigt Bobby, den treuen Vierbeiner von Christian Dior, der nicht nur ein Begleiter war, sondern auch Namenspatron für einige der ikonischsten Modelle des Hauses. Dior selbst schrieb in seinen Memoiren, dass in jeder Kollektion mindestens ein besonders vielversprechendes Modell nach Bobby benannt wurde. Ein Hund mit Modegespür? Très chic!

© Laora Queyras / Dior ×

Edle Schokolade für edle Gaumen

Natürlich wäre es keine Dior-Kreation, wenn sie nicht aus den besten Zutaten bestehen würde. Die Skulptur ist aus dunkler Schokolade gefertigt, gefüllt mit köstlichen Pralinen, und trägt eine kunstvoll gefertigte Schleife aus Milchschokolade. Schlichtweg zu schön, um sie einfach so zu verspeisen.

Das schokoladige Pendant zur It-Bag

Falls Sie jetzt schon die Schokoladen-Bestellung vorbereiten: Das edle Stück ist ab dem 7. April in der La Pâtisserie Dior du 30 Montaigne erhältlich. Der Preis? Stolze 120€. Aber was sind schon 120€ für eine limitierte, schokoladige Haute-Couture-Skulptur? Ein kleines Opfer für wahre Luxusliebhaber:innen – oder eben ein sehr teurer Snack für all jene, die Schokolade in einer neuen Dimension genießen wollen.

Bon appétit und frohe Ostern!