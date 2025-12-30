Single an Silvester? Das ist die perfekte Chance, die Liebe zu finden

Silvester ist für Singles oft ein Gefühls-Karussell. Während Paare sich um Mitternacht innig küssen, fühlt man sich oft besonders einsam. Doch eine Umfrage des Dating-Portals LOVOO zeigt: Silvester für Singles ist alles andere als langweilig, es könnte die aufregendste Nacht des Jahres werden!

Die Silvesternacht ist der Moment des Übergangs und viele wollen einen Neuanfang starten. Für Singles ist das der perfekte Moment, um die Flirt-Chancen zu ergreifen und vielleicht sogar die Liebe fürs Leben zu finden! Laut einer aktuellen Umfrage von LOVOO ist die Silvesternacht der heißeste Zeitpunkt des Jahres für Romantik, aufregende Rituale und prickelnde erste Begegnungen!

Silvesterkuss beim ersten Date ist kein Tabu

© Getty Images

Nur weil man Single ist, muss man nicht auf einen Silvesterkuss verzichten. Laut der Umfrage sind 9 von 10 Singles der Meinung, dass ein Kuss um Mitternacht beim ersten Date vollkommen in Ordnung ist. Besonders Männer zeigen sich hier super offen: 95% sagen "Ja", Frauen immerhin auch noch stolze 76%.

Romantische Silvesterrituale

Ein Silvesterkuss, Neujahrsspaziergang oder Wachs- und Bleigießen: Diese Bräuche sind bei Singles beliebt und wecken romantische Gefühle. Rund 31% der Singles sind fest davon überzeugt, dass diese Rituale eine Chance auf Glück und Liebe bieten. Fast die Hälfte der Singles (48%) würde das neue Jahr am liebsten bei einem romantischen Spaziergang beginnen.

Bleigießen oder Wachsgießen wird vor allem von Frauen als besonders romantisch wahrgenommen: 56% der Frauen finden diesen traditionellen Brauch spannend, bei den Männern sind es nur 32%.

Hohe Aktivität auf Dating-Apps an Silvester

Die Silvesternacht birgt viele Chancen für ein erstes Date. Vor allem Männer sind deutlich häufiger bereit, mit einer neuen Bekanntschaft ins neue Jahr zu starten. Ganze 57% der Singles können sich ein erstes Date an Silvester vorstellen, wobei Männer mit 64% fast doppelt so interessiert sind wie Frauen (36%).

© Getty Images

Besonders die jüngeren Generationen zeigen an Silvester eine hohe Aktivität auf Dating-Apps. In der Generation Z (18-29 Jahre) nutzen satte 19% die Plattformen zu Jahreswechsel intensiver, fast doppelt so viele wie der Gesamtdurchschnitt (13%).

Silvester ist eine Nacht voller Möglichkeiten, Romantik und neuer Begegnungen. Laut der Umfrage ist der Jahreswechsel somit der perfekte Moment für Singles, um ihre Chancen auf die große Liebe zu nutzen.