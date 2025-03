× Pastell & Chrom: Die schönsten Osterdeko-Trends 2025

Der Frühling ist da, die Vögel zwitschern, und die Schokoladenhasen lächeln uns schon wieder verdächtig an. Höchste Zeit, sich Gedanken über die Osterdeko zu machen! Was 2025 angesagt ist? Hier kommen die schönsten Trends, die Ihrem Zuhause den perfekten Oster-Glow verleihen.

2025 wird Osterdeko eleganter, natürlicher und dennoch modern.

Die schönsten Osterdeko-Trends 2025

1. Buttergelb: Die Trendfarbe, die uns den Frühling bringt

© H&M Home ×

Stellen Sie sich vor: Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln die Nase, und Ihre Deko strahlt mit der Frühlingssonne um die Wette. Buttergelb ist DIE Farbe 2025! Ob als Servietten, Kerzen oder Ostereier – dieser warme, sanfte Gelbton bringt sofort gute Laune und passt perfekt zu den angesagten Pastelltönen.

2. Blumige Ostergrüße – florale Muster zum Verlieben

© Westwing

Blumen gehören zu Ostern wie Schokolade zum Hasen! 2025 sind florale Muster in zarten Pastellfarben das Must-have. Egal ob auf Tischdecken, Servietten oder handbemalten Ostereiern – Blumenmotive versprühen Frühlingsstimmung und machen jede Deko zum Hingucker.

3. Eleganz in Braun – stilvolle Erdigkeit

© Nordic Nest

Brauntöne sind nicht nur im Herbst angesagt! In diesem Jahr erobern sie auch Ostern und sorgen für natürliche Eleganz. Ob Holzelemente, Trockenblumen oder Keramik in warmen Erdtönen – diese Farben harmonieren wunderbar mit pastelligen Akzenten und bringen eine edle Note in Ihr Osterambiente.

4. Natur pur – Osterdeko aus Naturmaterialien

© Connox

Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend – und auch zu Ostern setzen wir auf natürliche Materialien. Holz, Leinen, Rattan oder geflochtene Osterkörbchen aus Weide sorgen für eine wunderschöne, bodenständige Optik. Dazu passen Eier aus Ton, Deko aus getrocknetem Moos und kleine Zweige, die Sie in schönen Vasen drapieren.

5. Chrom-Elemente – modern und stylish

© Westwing

Gegensätze ziehen sich an, und genau deshalb lieben wir den Kontrast zwischen natürlichen Materialien und stylischen Chrom-Elementen! Ein paar silberne Highlights – sei es in Form von Kerzenhaltern, kleinen Vasen oder edlen Ostereiern – bringen die perfekte Portion Glamour in Ihre Osterdeko. Der Mix macht’s!