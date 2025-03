× Outdoor-Oase: Die Gartenmöbel-Trends 2025

Die ersten warmen Sonnenstrahlen laden dazu ein, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Höchste Zeit, unseren Außenbereich auf Vordermann zu bringen. Mit diesen Möbeltrends 2025 wird Ihr Garten zur schönen Outdoor-Oase!

Der Frühling steht vor der Tür, und es ist an der Zeit, den Außenbereich für gemütliche Stunden unter freiem Himmel vorzubereiten. Die Gartenmöbel-Trends 2025 kombinieren Komfort, Nachhaltigkeit und ästhetisches Design. Hier sind die Highlights, die in dieser Saison Ihren Garten verschönern werden:

1. Sitzkissen: Komfort trifft auf Stil

© Getty Images ×

Bequeme Sitzkissen sind in diesem Jahr unverzichtbar. Sie verleihen nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern setzen auch farbliche Akzente. Besonders angesagt sind Kissen in warmen, erdigen Tönen wie Terrakotta, die sich harmonisch in die natürliche Umgebung einfügen.

2. Modulare Sofalandschaften

© Getty Images ×

Modulare Sofas ermöglichen es, den Sitzbereich individuell zu gestalten und je nach Bedarf anzupassen. Diese Flexibilität ist ideal für gesellige Runden oder entspannte Stunden allein. Die Kombination aus wetterfesten Materialien und modernem Design macht sie zu einem Muss für jeden Outdoor-Bereich.

3. Nachhaltige Möbel

© Getty Images ×

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Gartenmöbel-Trends 2025. Möbel aus zertifiziertem Holz, recyceltem Aluminium und innovativen Hightech-Geweben sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch langlebig und stilvoll. Marken wie NARDI setzen auf recycelte Materialien und umweltfreundliche Produktionsprozesse.

4. Runde Formen

© Getty Images ×

Runde Tische, geschwungene Sitzmöbel und organische Formen liegen im Trend. Sie durchbrechen strenge Linien und verleihen dem Garten eine harmonische Ausstrahlung. Diese Designs sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional, da sie keine scharfen Ecken haben und somit sicherer sind.

5. Dunkelrot als Trendfarbe

© Getty Images ×

Dunkelrot setzt in dieser Saison kräftige Akzente im Garten. Ob als Farbe für Sitzkissen, Sonnenschirme oder Blumentöpfe – dieser warme Ton verleiht dem Außenbereich eine elegante und einladende Note. In Kombination mit neutralen Farben entsteht ein stimmiges Gesamtbild.