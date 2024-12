Til Schweigers Tochter Luna feiert Model-Debüt

Luna Schweiger stand schon als Kleinkind vor der Kamera. Nun tritt sie nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Model ins Rampenlicht.

Als Tochter eines der bekanntesten deutschen Schauspieler, Til Schweiger, ist Luna Schweiger es gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Schon früh war sie in verschiedenen Filmprojekten ihres Vaters zu sehen, und es dauerte nicht lange, bis sie selbst zum Star wurde. In Filmen wie "Kokowääh", "Keinohrhasen" und "Honig im Kopf" bewies die 27-Jährige eindeutig, dass sie das Schauspiel-Gen ihres Vaters geerbt hat. Doch auch ihre Mutter, das erfolgreiche Model Dana Schweiger, hat ihre Spuren hinterlassen. Nach einer erfolgreichen Karriere als Schauspielerin startet Luna Schweiger nämlich nun in die Modewelt und tritt damit in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama.

Luna Schweiger startet als Model durch

Für die chinesische Ausgabe des Modemagazins Elle ließ sich Luna kürzlich in extravaganten Abendroben ablichten. Neben einer eleganten kurzen Robe in Schwarz präsentierte sie auch ein auffälliges Kleid in leuchtendem Blau, eine elegante Robe in Pink sowie ein schillerndes Modell in Türkis. Auf den Fotos posierte die Schauspielerin im stilvollen Schloss Lieser, das für seine märchenhafte Architektur bekannt ist.

Dana Schweiger könnte nicht stolzer sein

In einem Interview mit Bild schwärmte Dana von ihrem Nachwuchs in den höchsten Tönen. "Es macht mich unglaublich stolz, zu sehen, wie Luna ihren eigenen Weg geht. Es ist schön, dass sie jetzt auch Erfahrungen in meiner Branche sammelt", betonte die 56-Jährige und fügte hinzu: "Luna hat eine starke Ausstrahlung und ein natürliches Talent, das vor der Kamera zur Geltung kommt."

"Mama hat die Messlatte ziemlich hochgelegt", äußert sich Luna Schweiger über ihr Model-Debüt. © Getty Images ×

"Mama hat die Messlatte hochgelegt"

Luna kann sich jedenfalls vorstellen, neben der Schauspielerei in Zukunft auch mehr im Model-Business zu arbeiten: "Modeln macht mir natürlich viel Spaß, mal sehen, was noch auf mich zukommt!", verrät sie. Ihre Mutter ist dabei Ihr großes Vorbild: "Aber Mama hat die Messlatte schon ziemlich hochgelegt. Meine Mutter ist für mich eine echte Mode-Ikone, von der ich mir viel abgeschaut habe." Im Sommer äußerte Luna jedoch auch den Wunsch, in Zukunft als Moderatorin durchzustarten. Ein wahres Multitalent, das vielleicht noch viele Überraschungen bereithält.