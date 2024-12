Harry Styles wird jetzt Modedesigner

Dass Harry Styles eine absolute Style-Ikone ist, ist ja nichts Neues. Was er trägt, wird sofort zum Hype. Jetzt gibt es Styles' Style auch endlich zum Nachshoppen: Der Popstar und Jonathan Anderson lancieren eine exklusive Capsule-Kollektion ihrer beiden Marken Pleasing und JW Anderson.

Als Sänger, Schauspieler und Stilikone ist Harry Styles nicht nur ein wahres Multitalent, sondern längst ein echtes Popkultur-Phänomen. Und jetzt zeigt er, dass er nicht nur weiß, wie man Mode trägt, sondern auch, wie man sie macht: Gemeinsam mit Designer Jonathan Anderson bringt er die Pleasing x JW Anderson-Kollektion heraus – eine farbenfrohe, humorvolle und kreative Linie, die verspricht, genauso stylisch zu sein, wie er selbst.

Harry Styles und Jonathan Anderson lancieren Capsule-Kollektion

Die Zusammenarbeit mit JW Anderson könnte dabei kaum passender sein: Styles’ ikonischer Patchwork-Cardigan, der 2020 unter dem Hashtag #HarryStylesCardigan viral ging, wurde vom britischen Label designt und ist mittlerweile so ikonisch, dass er sogar im V&A-Museum in London ausgestellt ist. Jetzt will das kreative Duo erneut gemeinsam neue Fashion-Highlights setzen.

Die Kollektion umfasst 12 Pieces und ist ein Mix aus Ready-to-Wear und Accessoires. Zu den Highlights gehören Stickpullis und Cardigans, Hemden, Shirts, sowie Taschen samt Anhänger und ein Nagellack-Set.

„Diese Zusammenarbeit war ein lang gehegter Traum, seit der Gründung von Pleasing“, verrät Harry Lambert, Kreativdirektor von Pleasing und persönlicher Stylist von Harry Styles. Die Pleasing x JW Anderson-Kollektion ist ab sofort in den Onlineshops beider Marken erhältlich. Die Preise liegen zwischen 20 und 990 US-Dollar.