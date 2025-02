× 17 Millionen stürmen heuer Ski-Pisten

AUSGEBUCHT! Ski-Tourismus in Österreich boomt dank der Ski-WM in Saalbach wie selten zuvor

Nicht nur bei der Ski-WM zählt Österreich zu den Weltbesten – auch die Ski-Gebiete sind weltweit unter den Top 3. „Österreich liegt mit mehr als 50 Millionen Skier-Days (Ersteintritt einer Person in eine Seilbahn an einem Tag, Anm.) auf Rang zwei hinter den USA. Frankreich haben wir deutlich hinter uns gelassen“, erklärt Seilbahn-Obmann Franz Hörl.

17 Millionen haben fix Winterurlaub geplant

Heuer steuert die Wintersaison auf einen Rekord zu. Schon im letzten Jahr verbuchte man 71,12 Millionen Übernachtungen – für heuer planen laut jährlichem Winterpotenzialstudie der Österreich Werbung 17 (!) Millionen Menschen fix Ski-Urlaub in Österreich – davon sind 77 % aus dem Ausland wie Deutschland, Großbritannien, Niederlande oder Italien.

Ski-WM als Boost: „Wir sind voll, voll, voll“

Die Ski-WM in Saalbach in Salzburg ist ein echter Pull-Faktor – bringt noch mehr Urlauber in die Skigebiete. In Saalbach selbst ist alles laut Tourismusverbands-Chef Wolfgang Breitfuß „voll, voll, voll!“.

In vielen Ski-Gebieten wie etwa Schladming bekommt man laut booking.com nur noch vereinzelt Zimmer. 87 Prozent der Unterkünfte sind hier ausgebucht. Ähnliche Lage auch in Kitzbühel (Tirol) oder Zell am See (Salzburg).

Tirol bleibt Ski-Hotspot Nummer eins

Kitzbühel bleibt 2025 unangefochten an der Spitze der österreichischen Skigebiete auf Instagram. Mit über 522.000 Hashtag-Erwähnungen (#Kitzbühel) baut der Ort seinen Vorsprung deutlich aus. Dicht hinter Kitzbühel liegt St. Anton am Arlberg, das mit 375.109 Beiträgen auf Instagram Platz 2 belegt. Auf Rang 3 folgt Ischgl mit 335.342 Postings.