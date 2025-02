WM-Hype um unsere Ski-Stars

Ein ganzes Land fiebert jetzt mit unseren Helden mit

Dank zwei Sensations-Medaillen bei der Heim-Weltmeisterschaft im Super-G ist ganz Österreich im Ski-Fieber. Gold durch Stephanie Venier am Donnerstag und Silber durch Raphael Haaser am Freitag: Wir sind endlich wieder eine Ski-Nation. Das Zielstadion am Fuße des 12er Kogel platzte bereits bei den Abfahrts-Trainings aus allen Nähten. Bei den Rennen selbst ist die Stimmung auch dank der herausragenden Leistungen unserer Stars am Höhepunkt.

Doch das war erst der Anfang. Die Gold-Fahrt von Venier verfolgten neben den 15.000 Fans bei strahlendem Sonnenschein im Stadion auch knapp 700.000 TV-Zuseher. Am Samstag (Frauen) und Sonntag (Herren) soll mit den spektakulärsten WM-Abfahrten aller Zeiten (siehe WM-Extra im Sport) die Millionenmarke geknackt werden.

Wer kurzentschlossen bei einem der Rennen vor Ort mitfiebern will kann sich noch die letzten Tickets sichern. Die Tagespreise für eine Karte im Zielstadion gehen von 45 Euro am Sonntag bis zu 175 Euro.

Veranstalter träumen von nächster Sonnen-WM

Wie bereits bei der WM 1991 in Saalbach strahlt die Sonne auch heuer mit unseren Stars um die Wette. Damals dominierte rot-weiß-rot im Medaillenspiegel mit fünf Mal Gold, drei Mal Silber und drei Mal Bronze, ein gutes Omen für die folgenden Tage? Denn neben unserer Gold-Stephi zählen vor allem Cortina-Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr und Speed-Queen Conny Hütter am Wochenende zu unseren heißesten Gold-Eisen.

Vor allem der Silber-Coup von Haaser lässt das ÖSV-Team aufatmen. Nachdem die Herren noch ohne Sieg in diesem Weltcup-Winter sind, wird die Medaille gefeiert, als würde sie Gold glänzen. Obendrein können unsere Ski-Herren in den verbleibenden vier Rennen befreit angreifen.